Netanyahu afirma que una incursión en Rafah dejará "semanas" de intensos combates

Netanyahu afirma que una incursión en Rafah dejará "semanas" de intensos combates

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que las tropas de su país deben realizar operaciones militares terrestres en Rafah, al sur de la... 25.02.2024, Sputnik Mundo

A pesar de las advertencias de buena parte de la comunidad internacional, el Ejército del país hebreo contempla incursionar en esta zona fronteriza con Egipto, donde millones de palestinos civiles se encuentran refugiados de los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás. "Si no tenemos un acuerdo [con Hamás], lo haremos de todos modos. Tiene que hacerse porque la victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está a nuestro alcance", sostuvo. También dijo que actualmente cuatro batallones israelíes se encuentran ya en Rafah, una ciudad que designó el propio Gobierno de Israel como un sitio seguro para la población civil que huyó del norte de Gaza, pero que ahora es atacada desde hace varios días. De este modo, Netanyahu reconoció que un posible alto el fuego solo retrasaría una invasión terrestre a Rafah, mas no la evitaría. En estos momentos hay conversaciones en Doha, Catar, luego de que fracasaran los diálogos en la ciudad de París, donde no participaron los miembros de Hamás. Un total de 29.606 personas han perdido la vida y otras 69.737 han resultado heridas en la guerra de Israel en la Franja de Gaza, según reportó el 24 de febrero el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina.

