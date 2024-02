https://sputniknews.lat/20240226/eslovaquia-advierte-que-envio-de-tropas-de-la-otan-y-la-ue-a-ucrania-agravara-el-conflicto-1148532141.html

Eslovaquia advierte que envío de tropas de la OTAN y la UE a Ucrania agravará el conflicto

"No podemos impedir que otros Estados miembros celebren un acuerdo bilateral de este tipo con Ucrania, pero al mismo tiempo decimos que no se alcanzará el objetivo esperado: habrá cierta presión sobre el presidente de Rusia [Vladímir Putin], sobre la Administración rusa y se harán algunas concesiones; por el contrario, pensamos que tal decisión conducirá a una enorme escalada de tensiones", informó Robert Fico ante la prensa. El primer ministro destacó que Eslovaquia no enviará sus tropas a Ucrania. Anteriormente, Fico comunicó que algunos países de la UE y la OTAN estaban considerando la posibilidad de enviar sus militares a Ucrania sobre la base de acuerdos bilaterales. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera. EEUU y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

