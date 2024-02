Lavrov señala que Rusia seguirá desarrollándose como un país amigable y abierto al mundo

"Seguiremos promoviendo la democratización de la vida internacional y su desarrollo sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y en la totalidad de la interrelación de estos principios, lo que Occidente no quiere hacer categóricamente y no quiere notar tales principios clave de la Carta de las Naciones Unidas como el respeto a la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos", enfatizó.