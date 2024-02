https://sputniknews.lat/20240227/revelaciones-sobre-bases-secretas-de-la-cia-en-ucrania-demuestran-que-putin-tenia-razon-1148549935.html

Revelaciones sobre bases secretas de la CIA en Ucrania demuestran que Putin tenía razón

Revelaciones sobre bases secretas de la CIA en Ucrania demuestran que Putin tenía razón

Sputnik Mundo

Recientes reportes del diario 'The New York Times' sobre supuestas bases secretas de la CIA en suelo ucraniano han demostrado que Rusia no tenía otra opción... 27.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-27T04:58+0000

2024-02-27T04:58+0000

2024-02-27T04:58+0000

política

joe biden

ucrania

occidente

cia

internacional

eeuu

vladímir putin

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/06/1146337672_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fcc244afea24709bec5fea8b53b2d87.jpg

"No nos han dejado otra opción para proteger a Rusia y a nuestro pueblo que la que hoy nos veremos obligados a utilizar", señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su anuncio de la operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022. "La situación nos obliga a tomar medidas decisivas e inmediatas", agregó. "El curso de los acontecimientos y la información entrante muestran que el enfrentamiento de Rusia con estas fuerzas es inevitable", subrayó el presidente.Dos años después, mientras las bombas ucranianas caen sobre ciudades rusas y se difunden los informes sobre la presencia de una década de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en Ucrania, el acierto de la respuesta de Putin es evidente, asegura el analista de seguridad, Mark Sleboda."Esto es coordinación, y esto se admite abiertamente", añadió el experto en relaciones internacionales. El reportaje del medio subraya que Putin era muy consciente de los esfuerzos de las agencias de inteligencia occidentales por provocar una agresión contra Rusia, señaló Sleboda." [Putin] se reunió con el jefe de uno de los principales servicios de espionaje de Rusia, quien le dijo que la CIA, junto con el MI6 británico, estaban controlando Ucrania y convirtiéndola en una central de operaciones contra Moscú", indicó el rotativo norteamericano."Y cuando termine este conflicto, sea lo que sea Ucrania, que todavía queda, a la derecha, bajo el control del régimen de Maidan instalado por Occidente, continuará esa operación contra Moscú", destacó Sleboda.El analista también comentó la franqueza de la información. "Si están admitiendo todo esto [en los medios occidentales], hay que preguntarse por qué", dijo, afirmando que la revelación se hizo "porque planean una mayor escalada y tienen que salir al frente sobre lo involucrados que han estado en este punto en la dirección de todo este conflicto con el fin de moverse para escalar aún más". Los países occidentales han intentado repetidamente presentar el conflicto ucraniano como el resultado de una supuesta agresión rusa, afirmando que Putin pretende volver a crear la Unión Soviética o incluso atacar a los países de la OTAN.En ese sentido, Sleboda asegura que el alcance de la injerencia estadounidense en Ucrania se reveló ya en su totalidad para adelantarse a cualquier otra filtración, ya que los países occidentales redoblan sus esfuerzos para perjudicar a Rusia.

https://sputniknews.lat/20240225/la-cia-habria-creado-bases-secretas-de-inteligencia-en-ucrania-desde-hace-anos-1148517135.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, ucrania, occidente, cia, eeuu, vladímir putin