Así es el primer museo de robótica en Bolivia creado por el ingeniero Roly Mamani | Video

29.02.2024

En sus impresoras 3D, Roly Mamani fabricó cientos de prótesis biónicas para personas de bajos recursos, quienes de otra manera no podrían haber pagado por brazos, manos u otras extremidades robóticas que suplanten las partes del cuerpo faltantes. En 2024, el joven ingeniero decidió convertir su casa y taller en un museo de robots, para compartir con la población su pasión por las máquinas, ya sean de su fabricación o producidas en las últimas décadas.Sputnik visitó la sede de Robotics Creators Bolivia, en Achocalla, departamento de La Paz, donde Mamani mostró su colección de robots, que no deja de acrecentarse: en una de las salas, seis impresoras crean las partes de nuevos proyectos.Trajes de Iron Man, el robot sensible Chappie, un T-800, Wall-E y otros famosos autómatas ocupan las salas de Mamani. Allí coexisten con brazos mecánicos —algunos cubiertos con piel sintética— y no faltan unas enormes calaveras plásticas de dinosaurios.Cuando se estaba graduando de Ingeniería Electrónica en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Mamani decidió poner su superpoder al servicio de quienes lo necesitaban: "No me gusta sentir impotencia, no poder ayudar a las personas. A veces hacemos la vista a un lado como si nada pasara, pero cuando tienes la habilidad y los recursos para poder colaborar, es lo que se debe hacer", consideró.Para Mamani, crear extremidades biónicas y donarlas "es un aporte de vida que se debe hacer al estar presente en este mundo".El museoSegún el creador, su museo "es uno de los primeros de robótica en América Latina. La intención es motivar y mostrar una visión diferente de la robótica a quienes vienen del campo, de provincias, de ciudades y cualquier parte de nuestro país".El recorrido por la colección de robots antiguos y actuales "trata de enfocar en que debe haber una transición de esos prototipos para que puedan servir a nuestra sociedad".Para Mamani, es fundamental que los robots tengan "un propósito" para existir al lado de los humanos.En este sentido, además de fabricar prótesis y abrir el museo, tiene un tercer proyecto: "Contar con un centro completo de rehabilitación biónica. Ahora estamos enfocados en el desarrollo de exoesqueletos para ayudar a personas con falta de movilidad. Es una tarea que no se realiza de la noche a la mañana, pero seguimos avanzando".Además de fabricar prótesis para niños y adultos, también vuelca sus conocimientos para mejorar la vida de animales que perdieron alguna de sus patas.Constantemente llegan a Achocalla visitas de Argentina, Chile y Perú. "Hemos enviado prótesis a Venezuela y a Curazao. Siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos", aseguró el ingeniero.Mamani, de 34 años, recibe consultas también de Estados Unidos y Europa. "Incluso en los países del primer mundo hay sectores vulnerables, de escasos recursos, que no pueden acceder a esas tecnologías, porque tienen un costo elevado".

