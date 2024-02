https://sputniknews.lat/20240229/la-lucha-por-los-alimentos-en-europa-por-que-francia-rechaza-el-pollo-ucraniano-1148610880.html

La "lucha por los alimentos" en Europa: ¿por qué Francia rechaza el pollo ucraniano?

La "lucha por los alimentos" en Europa: ¿por qué Francia rechaza el pollo ucraniano?

Sputnik Mundo

Tras arrancar el tercer año de conflicto entre Rusia y Ucrania, los mercados de los países aliados de Kiev han comenzado a resentir el cansancio e incluso... 29.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-29T03:09+0000

2024-02-29T03:09+0000

2024-02-29T03:09+0000

ucrania

francia

polonia

🌍 europa

economía

protestas

sociedad

📈 mercados y finanzas

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/02/1147934185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a683db2bdf5a56ea5399c1080f9359da.jpg

Varios países europeos están siendo afectados por lo que Bloomberg llama una "delicada lucha por los alimentos" en esa región, que inició con la entrada a varios países europeos de alimentos baratos provenientes de Ucrania al inicio del conflicto en febrero de 2022.En estos ya más de dos años se han disparado la importaciones ucranianas —las de aves de corral han aumentado un 47%—, en un principio alentadas por la temprana muestra de solidaridad de la Unión Europea para suspender los aranceles a los productos del país en conflicto.Sin embargo, ese apoyo por parte de la UE hacia los productos ucranianos derivó hace ya varios meses en protestas de productores y agricultores locales que ya no están conformes con las importaciones baratas provenientes de Ucrania, porque han comenzado a afectar su mercado.Los avicultores franceses, en particular, han estado pidiendo el cese de las importaciones de pollo ucraniano barato, alegando que su avalancha es imposible de rastrear y está llenando los bolsillos de las grandes corporaciones.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a la exigencias de los avicultores y señaló recientemente con el dedo al magnate del pollo Yuriy Kosiuk, fundador del principal exportador ucraniano MHP. "No nos interesa que este hombre gane dinero", dijo este mes.Pero Francia no es el único país en donde hay disgusto. En Polonia, los agricultores que protestan por los envíos de grano desde Ucrania han bloqueado unos 2.500 camiones en la frontera. Además, Polonia podría extender embargo sobre los cereales ucranianos si la UE no encuentra métodos para estabilizar el mercado, declaró el primer ministro polaco, Donald Tusk. Las relaciones entre Varsovia y Kiev se complicaron tras la suspensión de los aranceles a los productos ucranianos en la eurozona, que desató una crisis en el sector agrario polaco.

https://sputniknews.lat/20240224/la-crisis-no-se-puede-solucionar-en-unas-horas-macron-se-enfrenta-a-agricultores-manifestantes-1148501127.html

https://sputniknews.lat/20240131/1147862670.html

ucrania

francia

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, francia, polonia, 🌍 europa, protestas, sociedad, 📈 mercados y finanzas