https://sputniknews.lat/20240301/comandante-ruso-relata-como-un-dron-ruso-destruyo-un-costoso-tanque-abrams--1148658901.html

Comandante ruso relata cómo un dron ruso destruyó un costoso tanque Abrams

Comandante ruso relata cómo un dron ruso destruyó un costoso tanque Abrams

Sputnik Mundo

Los tanques estadounidenses M1 Abrams son considerados unos de los mejores y más avanzados del mundo y Ucrania esperaba que al contar con ellos estaría más... 01.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-01T22:32+0000

2024-03-01T22:32+0000

2024-03-01T22:32+0000

defensa

ucrania

m1 abrams (tanque)

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

dron de ataque

eeuu

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1c/1145218258_0:35:3021:1734_1920x0_80_0_0_d1cbd5147280181017671a0e30f98a17.jpg

Recientemente se conoció que un vehículo aéreo no tripulado —desarrollado por la Oficina de Diseño de Simbirsk, situada en la ciudad rusa de Uliánovsk— fue utilizado por Rusia para destruir el tanque M1 Abrams de fabricación estadounidense en Ucrania.El coloso blindado valorado en varios millones de dólares, fue abatido por un dron fabricado en la ciudad rusa de Uliánovsk, señaló el comandante de un equipo de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento de asalto de la 15ª Brigada Alejandría de la Guardia rusa, la unidad responsable de la destrucción del tanque.En una entrevista concedida a Sputnik, el comandante explicó que el modelo del dron se llama Piraña y que sólo mide 10 pulgadas.El militar también dijo que espera que los restos del Abrams sean recuperados para que los niños rusos puedan jugar en ellos y "pisotear a este enemigo americano".Este tipo de drones kamikaze fueron presentado por primera vez por la Oficina de Diseño de Uliánovsk en marzo de 2023 y está fabricado con polímeros reforzados con fibra de carbono.Difiere de sus análogos por las frecuencias únicas en las que opera y probó ser el único dron que no pudo ser suprimido durante las pruebas de ataques electrónicos.Tiene un alcance de hasta 15 km y una capacidad de carga de hasta 4,5 kg y está diseñado para destruir vehículos ligeros y blindados, así como trincheras, refugios y fortificaciones.

https://sputniknews.lat/20240226/revelan-la-destruccion-del-primer-tanque-estadounidense-abrams-al-servicio-de-ucrania-1148527669.html

https://sputniknews.lat/20240228/el-ejercito-ruso-desmitifica-la-supuesta-invulnerabilidad-de-los-tanques-abrams-de-eeuu-1148575382.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, m1 abrams (tanque), 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, dron de ataque, eeuu