Nicaragua demanda a Alemania ante la CIJ por apoyar a Israel en el conflicto con Palestina

De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno de Daniel Ortega, Alemania también ha violado los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como los principios intransgredibles del derecho internacional humanitario. Managua recordó que, hasta la fecha, de una población de aproximadamente 2,3 millones de personas, al menos 29.782 palestinos en Gaza y 70.043 resultaron heridos, lo que suma más de 100.000 personas muertas, heridas o desaparecidas. El documento señala que con todas las noticias públicas y videos disponibles "de las atrocidades tal como ocurrieron", además de las declaraciones de funcionarios internacionales y con la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024, "Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel, ni puede negar que su conocimiento generó obligaciones para Alemania en virtud del derecho internacional de prevenir el genocidio, no ayudar ni asistir ni ser cómplice de genocidio, y garantizar el respeto de las normas de derecho humanitario internacional y otras normas imperativas del derecho internacional, como no prestar ayuda o asistencia y prevenir el régimen ilegal del apartheid y la negación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino". El Gobierno de Nicaragua indicó que Alemania también ha cortado la asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA por sus siglas en inglés), que es la principal agencia encargada de entregar ayuda a los Territorios Palestinos Ocupados.De acuerdo con el documento, las Naciones Unidas han confirmado que la UNRWA no puede ser reemplazada por ninguna otra agencia en este momento. Managua recordó que ante la situación de la UNRWA, el 2 de febrero de 2024 el país envió una nota verbal a Berlín instando a su Gobierno a detener inmediatamente el suministro de armas, municiones, tecnología y/o componentes a Israel y recordándole sus obligaciones bajo el derecho internacional.Nicaragua, abunda el comunicado, adopta este posicionamiento "de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional de garantizar el respeto a los textos internacionales fundamentales y al derecho internacional consuetudinario. El Gobierno de Nicaragua reafirmó su firme compromiso con el Estado de derecho a Nivel Internacional y la solución pacífica de controversias entre Estados", concluye.

