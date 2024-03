https://sputniknews.lat/20240302/joe-biden-perderia-la-eleccion-contra-trump-e-incluso-contra-nikki-haley-revela-encuesta-del-nyt-1148685405.html

Joe Biden perdería la elección contra Trump e incluso contra Nikki Haley, revela encuesta del 'NYT'

Joe Biden perdería la elección contra Trump e incluso contra Nikki Haley, revela encuesta del 'NYT'

El republicano Donald Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos al actual mandatario de ese país, Joe Biden, por un margen de 5 puntos porcentuales si las... 02.03.2024

Según los resultados de la encuesta, levantada del 25 al 28 de febrero de 2024, el expresidente republicano obtendría 48% de los votos, mientras que el mandatario demócrata tendría 43% de los sufragios.De acuerdo con los datos, el presidente Biden también perdería, incluso con un mayor margen, si se enfrentara a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley –contendiente en la interna del "Grand Old Party"— con 45% de las preferencias para la también exembajadora de EEUU ante la ONU y 35% para el actual mandatario estadounidense.La encuesta señala que Biden tiene una ventaja sobre Trump entre los votantes más jóvenes –de 18 a 29 años de edad—con 53% de las preferencias para el actual jefe de la Casa Blanca contra 41% del magnate republicano, mientras que el expresidente cuenta con mayor preferencia entre los votantes adultos, de entre 45 y 65 años de edad, con 54% que lo apoyan contra 36% que respaldan al dirigente demócrata.En cuanto al apoyo por origen étnico, el presidente Biden tiene mayor preferencia entre los votantes negros, pero pierde frente a Trump entre los votantes hispanos, revela la encuesta del NYT y el Sienna College realizada a 980 votantes registrados en todo el país, en inglés y español, en teléfonos móviles y fijos.Conforme a los resultados, Trump tiene el 46% de las preferencias entre los votantes hispanos, un sector que se calcula en más de 60 millones de personas y que ha crecido rápidamente en las últimas décadas, mientras que un 40% apoyan al presidente Biden.Según los datos, Trump tiene una amplia ventaja entre los votantes del Sur de EEUU (50% vs. 40%) y del Medio Oeste (55% vs. 39%) y Biden mantiene una ligera ventaja en el Noreste (43% vs. 42) y el Oeste (49% vs 42%).Sobre la aprobación del presidente Biden, la encuesta señala que 61% de los estadounidenses reprueba su labor como mandatario federal, mientras que 36% la aprueba. Asimismo, señala que una mayoría de los habitantes del país norteamericano, 65% considera que el país no está siendo dirigido en la dirección correcta.Casi la mitad de electorado consultado (46%) considera que Biden no debe ser el candidato a la presidencia del partido demócrata, y solo el 24% se declara como "entusiasmado" con su candidatura.

