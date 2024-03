https://sputniknews.lat/20240303/crecen-las-presiones-contra-biden-para-detener-la-matanza-de-inocentes-en-gaza-1148696388.html

Crecen las presiones contra Biden para detener "la matanza de inocentes" en Gaza

Aunque históricamente la Casa Blanca ha sido uno de los mayores aliados de Tel Aviv, la guerra en Gaza ha dejado claro que no todos en los altos círculos de poder estadounidenses están de acuerdo con el apoyo brindado por Washington a Israel. Las presiones contra Biden suceden en momentos clave de las negociaciones entre la nación hebrea y el movimiento palestino Hamás sobre un alto el fuego temporal. Una delegación de Hamás llegó a la ciudad de El Cairo este 3 de marzo para conversar sobre una posible tregua temporal y un acuerdo sobre intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.Ante la presión política interna ejercida contra el Gobierno de Biden para que frene la violencia en el enclave palestino, fuerzas estadounidenses y jordanas lanzaron el 2 de marzo desde el aire unas 38.000 raciones de comida a lo largo de la costa de Gaza. En ese sentido, Durbin aseguró que los lanzamientos son necesarios para apoyar a los civiles, pero no son la solución a ningún problema si de verdad se quiere acabar con el conflicto. "Apoyo la idea de los lanzamientos aéreos, pero eso no va a resolver el problema. [Por eso hay que] impulsar el alto el fuego y la respuesta humanitaria lo antes posible", comentó el líder de la mayoría del Senado.

https://sputniknews.lat/20240303/hamas-senala-que-podria-acordar-un-alto-el-fuego-en-24-48-horas-si-israel-acepta-sus-demandas-1148694142.html

