Excanciller austriaca está impresionada por la voluntad de los rusos para superar problemas

Excanciller austriaca está impresionada por la voluntad de los rusos para superar problemas

Sputnik Mundo

TERRITORIO FEDERAL DE SIRIUS, RUSIA (Sputnik) — La exministra de Exteriores de Austria, Karin Kneissl, declaró que le impresiona la voluntad de los rusos para... 03.03.2024

Además, Kneissl afirmó que le gusta la libertad de expresión que hay en Rusia, así como las ganas de vivir de su población, en marcado contraste con el nihilismo de Alemania y Austria. "En Rusia hay libertad y yo amo la libertad. Hay libertad para pensar con los colegas, jóvenes, estudiantes (...) Se pueden debatir los hechos. Ya no se puede hacer esto en Alemania y Austria. Si hoy me ofrecieran un trabajo en una universidad alemana, diría: no, gracias. Prefiero trabajar con los colegas rusos", aseguró. El Festival Mundial de la Juventud se celebra del 1 al 7 de marzo en el territorio federal de Sirius por iniciativa del presidente ruso y cuenta con la participación de 20.000 líderes jóvenes, incluidos 10.000 extranjeros, en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, los deportes, el voluntariado y la caridad entre otros. En el evento también participan expertos en diferentes áreas, voluntarios, periodistas y representantes de medios de comunicación, y otros invitados. Sputnik actúa como socio informativo del Festival Mundial de la Juventud 2024.

