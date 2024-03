https://sputniknews.lat/20240303/los-audios-de-los-mandos-alemanes-quitan-la-mascara-a-berlin-sobre-sus-verdaderas-intenciones-1148688651.html

Los audios de los mandos alemanes "quitan la máscara" a Berlín sobre sus verdaderas intenciones

Los audios de los mandos alemanes "quitan la máscara" a Berlín sobre sus verdaderas intenciones

"No me sorprende en lo más mínimo", dijo el historiador Christian Nader, quien explicó que desde 2014 todas las fuerzas de la OTAN, incluidas Francia y Alemania, han intentado por todas las vías desestabilizar a Rusia, aun cuando públicamente han dicho estar a favor del diálogo y la pacificación en el conflicto de Rusia con Ucrania.Para Nader, los audios sí representan casi una declaración de guerra de Berlín a Moscú, pero en una situación como esta se debe tener mesura "porque hay que entender que lo que busca Washington es justamente llevar a sus satélites europeos, precisamente los países de la OTAN, a un conflicto directo en contra de la Federación de Rusia".La maestra Imelda Ibáñez, especialista en Rusia y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coincide en que se trata de un momento en el que Moscú ha consolidado sus posiciones en el campo de batalla."Ahora sobre todo que en las últimas semanas Rusia se posicionó ya nuevamente con una forma de liderazgo en Donbás y va avanzando, es cuando los líderes euroatlánticos empiezan a generar inestabilidad", dijo Ibáñez en entrevista con Sputnik.El debate sobre un ataque al puente de Crimea y las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, de que no se descarta enviar tropas de países de la OTAN a Ucrania son medidas desesperadas "porque ya no saben prácticamente qué hacer para revitalizar a Ucrania", dijo Nader.Para la maestra Ibáñez, tanto las declaraciones de Macron como los audios de los mandos alemanes, revelan las divisiones internas al interior de la OTAN y al interior de la propia Alemania.Irwing Rico Becerra, maestro del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, coincide en que los audios de los mandos alemanes reflejan divisiones internas en el Gobierno del canciller Olaf Scholz.También explicó que un posible ataque contra el puente de Crimea sería no solo una agresión contra una infraestructura clave para Rusia, sino también contra una demostración de poder."El puente representa, como toda infraestructura estratégica, un proyecto de integración, un proyecto de desarrollo, un proyecto de crecimiento económico, pero también es una forma de demostrar la autoridad y el poder de Rusia en torno, por ejemplo, a las sanciones o a las presiones internacionales que se generaron desde 2014 a partir de la incorporación de Crimea a Rusia", señaló el maestro Rico."La infraestructura también es una forma de demostración de poder", agregó el académico.De acuerdo con Christian Nader, tras la revelación de los audios, "obviamente ya no van a atacar el puente de Crimea; por lo menos en este momento porque han filtrado las declaraciones, sin embargo, podría haber otros blancos no solamente en esta región, sino en incluso en otras regiones fronterizas con Rusia", subrayó el historiador."Lo que intentan hacer es buscar muchos escenarios para provocar a Rusia hasta que haya una respuesta inmediata por parte de Moscú y justamente utilizar la respuesta como una agresión, cuando los agresores son ellos en un principio", apuntó. Para Nader, después de la revelación de los mandos militares alemanes, se van a tensar aún más las relaciones entre Berlín y Moscú, pero sobre todo habrá mayores afectaciones a la economía de Alemania, donde no toda la población está a favor de la política de Gobierno de Scholz, sobre apoyar a Ucrania.

