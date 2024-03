https://sputniknews.lat/20240304/amazon-y-disney-habrian-comprado-material-procedente-de-la-mineria-ilegal-brasilena--1148698401.html

Amazon y Disney habrían comprado material procedente de la minería ilegal brasileña

04.03.2024

La información fue publicada este 3 de marzo por el diario brasileño Folha de Sao Paulo, que tuvo acceso a datos de una investigación iniciada por la Policía Federal brasileña y la Comisión de Valores de Estados Unidos.En la investigación, la Policía investigó las operaciones de la empresa minera White Solder Metalurgia e Mineração, que produce estaño a escala mundial. Esta compañía fue objeto de una operación de las autoridades en 2023 tras figurar como destino de 166 millones de reales de la Cooperativa de Produtores de Estanho do Brasil, que los investigadores identificaron como intermediaria entre la minera y organizaciones criminales que practican la minería ilegal.La investigación descubrió que White Solder figura en el sitio web de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos como uno de los proveedores de material de grandes empresas, entre ellas Disney, Amazon y Starbucks.Según los investigadores, White Solder adquirió deliberadamente o por negligencia material procedente de la minería ilegal a través de la Cooperativa de Produtores de Estanho do Brasil. A continuación, el material era procesado y vendido a multinacionales, entre ellas grandes tecnológicas estadounidenses.Al ser contactadas por los periodistas de Folha, Amazon y Disney prefirieron no hacer comentarios sobre el asunto. Starbucks dijo que estaba comprometida con los valores éticos en toda su cadena de suministro y afirmó que ya no tenía ningún contrato con White Solder.El pueblo indígena yanomami atraviesa una grave crisis humanitaria, desencadenada por la minería ilegal, que contamina ríos y tierras con metales pesados, principalmente mercurio, limitando el acceso al agua y a los alimentos para el consumo. La minería ilegal también crea charcos de agua estancada que se convierten en criaderos de mosquitos transmisores de la malaria.

