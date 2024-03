https://sputniknews.lat/20240304/bukele-anuncia-la-victoria-oficialista-en-43-de-las-44-alcaldias-de-el-salvador-1148699284.html

Bukele anuncia la victoria oficialista en 43 de las 44 alcaldías de El Salvador

Bukele anuncia la victoria oficialista en 43 de las 44 alcaldías de El Salvador

Sputnik Mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proclamó la victoria de su partido Nuevas Ideas (N) y de sus aliados en 43 de las 44 alcaldías en las elecciones... 04.03.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con los datos de los partidos, aún no oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los comicios la oposición solo logró la victoria en la alcaldía de La Libertad Este con la candidata de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Milagro Navas. No obstante, dos minutos después de la publicación de Bukele, Navas, quien lleva 36 años al frente de la alcaldía del actual municipio de Antiguo Cuscatlán, del área metropolitana de la capital, le expresó su respaldo al mandatario. "Cuente con nosotros Sr. presidente Nayib Bukele, no son 43, seremos 44 alcaldías que buscarán el bienestar de todos los salvadoreños", le manifestó en X. En su mensaje Bukele expresó que en El Salvador se vive en democracia y la decisión del pueblo se respeta. Bukele recalcó que por eso no se pronunció apoyando a ningún candidato a alcalde, "como todos pudieron notar". "Sin embargo, el pueblo es sabio y los nuevos alcaldes pertenecen a partidos aliados indiscutibles de nuestro proyecto; partidos que siempre han estado ahí para apoyar todos los cambios que nuestro país ha necesitado, desde antes de ganar la presidencia en 2019", prosiguió. Bukele enfatizó que por primera vez desde la existencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) como partido político, este no obtuvo diputados ni alcaldías. El mandatario añadió que Arena solamente logró ganar una alcaldía, mientras que los otros partidos de oposición, Vamos y Nuestro Tiempo, ambos de derecha, también acabaron con cero alcaldías. Al momento de la publicación de Bukele, el TSE solo ha publicado menos del 10 por ciento de los resultados de los escrutinios enviados por las juntas receptoras de votos, pero en la mayoría de los municipios los ganadores se habían proclamado vencedores. Tras los comicios entrará en vigor la nueva división política-administrativa de El Salvador, aprobada el 13 de junio del año pasado por la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente del país, Nayib Bukele, y que redujo el número de municipios a 44 de los actuales 262, que pasarán a ser distritos con su actual nombre. Los concejos municipales tomarán posesión el 1 de mayo para un período de tres años, al igual que los diputados electos el 4 de febrero.

