El Gobierno de Venezuela acusa al medio alemán 'DW' de promover el odio contra el país caribeño

El Gobierno de Venezuela acusa al medio alemán 'DW' de promover el odio contra el país caribeño

04.03.2024

El ministro reaccionó de esa forma en alusión a una noticia de la cadena alemana sobre un reporte de la organización no gubernamental Transparencia Internacional que coloca a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo. La cadena alemana publicó un video también sobre el informe que señala que políticos venezolanos de alto rango participan en el Cartel de lo Soles, y define la organización como una "red criminal compuesta principalmente por militares". El video es acompañado de un mensaje en el que la cadena no menciona a Transparencia y afirma que estos "trafican cocaína, oro minado ilegalmente y extorsionan", además puntualiza que el Cartel de los Soles cuenta con el apoyo de gobernadores y alcaldes. La Administración de Nicolás Maduro ha denunciado en varias ocasiones que contra su país se impulsa una campaña mediática internacional con objetivo de dañar la imagen del Gobierno e incidir en el panorama electoral de esta nación caribeña. El 21 de febrero, el titular de la cartera de Comunicación también denunció la puesta en marcha de una nueva campaña mediática que busca generar una "peligrosa" matriz de opinión contra sus connacionales en el extranjero. En ese momento, señaló al medio estadounidense Voz de América de promover estas acciones. Dos semanas antes, el presidente Nicolás Maduro acusó a la agencia de noticias de EEUU Associated Press (AP) de sacar de contexto unas declaraciones emitidas en una concentración en Caracas. Maduro consideró a la agencia de noticias como un portal que sirve a los intereses de la Casa Blanca. El jefe de Estado señaló que esto forma parte de los ataques contra su Gobierno y recordó que en 11 años en el poder ha desmantelado más de 100 intentos de conspiraciones e intentos de magnicidios.

