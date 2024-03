https://sputniknews.lat/20240305/el-gobierno-de-mexico-brinda-proteccion-a-aspirantes-a-presidencia-y-otros-20-candidatos-1148733311.html

El Gobierno de México brinda protección a los aspirantes a la Presidencia y a otros 20 candidatos

El Gobierno de México brinda protección a los aspirantes a la Presidencia y a otros 20 candidatos

La protección solicitada se presenta en el marco de una ola de violencia del crimen organizado que intenta influir en el proceso electoral, con al menos dos decenas de candidatos y líderes políticos asesinados hasta la fecha, casi en su totalidad dirigentes locales. Un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral indica que no se dará a conocer la identidad de las personas que contarán con dicha protección. No obstante, la alta funcionaria federal recapituló las 23 solicitudes recibidas hasta la fecha, que pertenecen a representantes de todos los partidos que participan en los comicios generales más grandes de la historia del país, por la cantidad de cargos en juego. Hasta la fecha, siete aspirantes a cargos de elección reciben medidas de seguridad, mientras las solicitudes de los 14 restantes están en proceso. Rodríguez relató que uno de los solicitantes no contesta el teléfono, pero le enviaron un correo electrónico y en otro caso el número de contacto indica que no existe. Además de la Presidencia se disputan todos los 500 asientos de la Cámara de Diputados y los 128 de Senadores, además de otros 20.079 cargos entre los que destaca la tercera parte de los gobernadores de los 32 estados y el 80 por ciento de casi 2.500 alcaldías. La violencia criminal en el marco de los comicios tiene como antecedente el proceso electoral de medio mandato presidencial del año 2021, que dejó 102 políticos asesinados, de los cuales 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, de acuerdo con la consultora especializada en violencia política Etellekt.

