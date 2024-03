https://sputniknews.lat/20240306/presidente-de-argentina-declara-que-educacion-publica-es-un-mecanismo-de-lavado-de-cerebros-1148757560.html

El presidente de Argentina declara que la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebros

El adoctrinamiento que según el presidente tiene lugar en la educación pública ocurre con independencia de que la gestión sea estatal o privada, "porque cuando determinan los contenidos, están recontra rojos", remarcó. En su discurso, el jefe de Estado también aseguró que mucha gente era socialista sin saberlo, y que, por lo tanto, "la rebelión natural debía de ser liberal" ante tanta contaminación de socialismo. Milei también señaló que "los políticos que se van de fiesta le pasan la factura a las generaciones que ni siquiera nacieron" y agregó que "algunos además intentan matar, que son los asesinos de pañuelos verdes" en alusión al símbolo que identifica el reclamo de la legalización del aborto, derecho consagrado en Argentina desde diciembre de 2022.Al respecto, el presidente indicó a los alumnos que lo escuchaban que para él, el aborto era "es un asesinato agravado por el vínculo", algo que aseguró podía demostrar "desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y hasta desde lo biológico".Durante la disertación del presidente, que se prolongó durante más de una hora, se desmayaron dos estudiantes, lo que llevó a Milei a comentar, como una broma, que no volvería a nombrar a los "zurditos".Antes de que comenzara el acto, la docente que tuvo el presidente en cuarto grado, llamada Teresa, reconoció a los medios de comunicación que muy bien no estaba, debido a la magra jubilación que cobraba.La mujer comentó que no ingería medicamentos, pero que sus compañeras la estaban "padeciendo bastante" debido al aumento de precios, y también admitió que el salario de los maestros era muy bajo.El presidente Milei, que asumió el 10 de diciembre, lleva adelante un abrupto ajuste del gasto público para alcanzar el déficit cero, por considerar que la emisión monetaria causa inflación, uno de los problemas que aqueja al país sudamericano.

