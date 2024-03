Recordando a destacadas figuras femeninas en el Día Internacional de la Mujer

© AP Photo

Hedy Lamarr, estrella de Hollywood en los años 30 y 40, era considerada la mujer más bella del mundo. Pero ella veía su belleza como una maldición: era adorada como actriz y símbolo sexual, pero no como científica. Sin embargo, Lamarr no abandonó sus empeños científicos, y gracias a ella surgieron no solo el Wi-Fi y el Bluetooth, sino también el sistema de comunicaciones por satélite que utilizan las FFAA de EEUU.