La incapacidad de las fuerzas ucranianas para estabilizar la línea del frente tras la liberación de Avdeyevka ya ha sido atribuida por algunos medios de comunicación occidentales a la mala calidad de las fortificaciones que las fuerzas de Kiev construyeron apresuradamente sobre el terreno.El New York Times, por ejemplo, describió estas fortificaciones como "líneas de trincheras escasas y rudimentarias" que "carecen de muchas de las fortificaciones adicionales que podrían ayudar a frenar a los tanques rusos y ayudar a defender carreteras principales y terrenos importantes".El periódico también señaló que las fortificaciones ucranianas están muy lejos de las líneas defensivas que ayudaron a las tropas rusas a derrotar la exagerada contraofensiva ucraniana el año pasado.Si bien el gobierno ucraniano ha asignado unos 34 millones de dólares para la construcción de fortificaciones en áreas de la región de Zaporozhie, aún no está claro cuán efectivo será este esfuerzo, dijo el analista militar y coronel retirado de las Fuerzas Armadas rusas, Anatoliy Matviychuk.Con el complejo militar-industrial de Ucrania convertido en harapos, Kiev simplemente carece de la capacidad para producir los componentes necesarios para la construcción de fortificaciones, explicó Matviychuk.Actualmente, Ucrania carece de la capacidad de crear posiciones defensivas de múltiples niveles similares a las construidas por Rusia, con campos minados antipersonal y antitanques y fortificaciones con dientes de dragón, mientras que los envíos de materiales desde Occidente no son suficientes para ayudar a Kiev a cerrar esa brecha."Nosotros [Rusia] podíamos colocar entre 500 y 1.000 minas por cada kilómetro de línea del frente, establecimos líneas de dientes de dragón con espacios de no más de un metro y medio de ancho, lo que no permitiría el paso de los principales tanques de batalla modernos sin asistencia especial de ingeniería", añadió Matviychuk. "Hoy Ucrania no puede hacer eso".

