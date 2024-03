https://sputniknews.lat/20240308/valquiria-rusa-como-una-artista-de-ballet-de-ojos-azules-llego-a-ser-la-subcomandante-militar-1148806430.html

Valkiria rusa: cómo una artista de ballet de ojos azules llegó a ser la subcomandante militar

Su llegada a la zona de la operación militar empezó con el simple deseo de proteger a su patria y "ser de alguna utilidad". Antes de entrar en la unidad de asalto de la brigada voluntaria La Española, Valkiria se dedicaba a la ayuda humanitaria a los soldados en el frente. No tenía experiencia con las armas y tampoco se dio cuenta de que "físicamente podía con todo esto" hasta que un día llegó a La Española uno de sus envíos. Después se puso en contacto con ella el comandante de una de las unidades de Brigada, Mijaíl Turkánov, apodo Pitbull, que la invitó a unirse a sus filas.En cuanto al apodo, está relacionado con una de las aficiones de la mujer, que es miembro del club internacional de mujeres moteras, las Valkirias Nocturnas. Dentro del club, cada una tiene su apodo, con el que originalmente la mujer llegó a la zona de la operación militar especial. Sin embargo, no fue del agrado del jefe del grupo de asalto, que decidió cambiarlo por Valkiria. "El comandante lo dijo y así lo hicimos. Las órdenes de mando no se discuten", comentó al respecto.Valkiria originalmente ejerció de médico y, en sus palabras, nunca aspiró al puesto actual en La Española. Sin embargo, tenía el deseo de aprender de la experiencia del comandante Turkánov, que, según ella, siempre da esa oportunidad y está con sus soldados tanto durante los entrenamientos como en el frente.Fue decisión de Turkánov el nombrar a Valkiria como subcomandante del grupo de asalto, cuando fue gravemente herido.No le asustaba dirigir un grupo de asalto, pero temía defraudar a sus compañeros de armas y a su comandante. Prosiguió explicando que gracias al ejemplo de Turkánov, siguió intentándolo, a pesar de las dificultades.Aunque una mujer en un grupo de asalto está considerado un fenómeno único, Valkiria lo niega, subrayando que en las trincheras y durante la batalla "no hay dificultad". "Porque en el campo de batalla todos somos combatientes. Y no se nos percibe en absoluto como el género femenino", destacó.Hablando de cosas cotidianas dentro de la unidad, Valkiria detalló que los hombres entienden que en algunos momentos las mujeres necesitan "una forma de vida especial". "Y ni siquiera tenemos que hablar de ello", añadió. Una de las últimas dificultades a las que se enfrentó la mujer fue lavarse el cabello en invierno, pero este problema fue parcialmente resuelto gracias a los miembros de grupos de ayuda humanitaria que donaron lo necesario. "Por lo demás, no puedo decir que te enfrentas con dificultades serias. Te acostumbras a todo allí, francamente hablando", concluyó.

