EEUU estaría estudiando el despliegue de sus fuerzas en Haití

De acuerdo con la publicación, EEUU no descarta la posibilidad del envío de tropas del Cuerpo de Marines, si el Departamento de Estado emite la petición correspondiente. No obstante, el medio se puso en contacto con el Departamento de Estado para obtener más detalles, pero, según afirma, no recibió respuesta.Haití instauró el estado de emergencia y el toque de queda nocturno tras el ataque de una banda criminal a la mayor cárcel de Puerto Príncipe, en el que murieron al menos una docena de personas el 3 de marzo. El primer ministro del país, Ariel Henry, se encuentra actualmente en Puerto Príncipe, ya que no pudo aterrizar en el país debido a la inseguridad en el aeropuerto.El 7 de marzo, el primer ministro interino, Patrick Michel Boivert, firmó el decreto con el que prorrogó el estado de emergencia y el toque de queda hasta el 3 de abril por la crisis de seguridad en el país. Asimismo, el 8 de marzo las pandillas criminales del país atacaron varios edificios gubernamentales en la capital, incluido el palacio presidencial.

