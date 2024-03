https://sputniknews.lat/20240309/eeuu-deberia-seguir-el-ejemplo-de-mexico-de-suprimir-el-horario-de-verano-1148823890.html

¿EEUU debería seguir el ejemplo de México de suprimir el horario de verano?

Sputnik Mundo

Hace dos años, tras meses de polémica, el gobierno mexicano y los legisladores decidieron abolir el horario de verano; ahora algunos congresistas...

Mientras que el 30 de octubre de 2022 acabó el último horario de verano en Mexico, The Washington Post recuerda que este domingo la mayoría de los estadounidenses adelantará una hora los relojes para captar más luz solar, con el inevitable efecto de somnolencia y los riesgos para la salud que ello conlleva.En 2022, México decidió abolir por completo esta práctica, un cambio respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano y sus principales colaboradores argumentaron que los cambios de hora habían provocado problemas de salud y educativos, como somnolencia en los estudiantes, entre otros inconvenientes.Además, la administración de López Obrador publicó encuestas que mostraban que el 71% de los mexicanos se oponían al horario de verano. Este cambio organizado por México hace ya casi 2 años ha propiciado un mejor sueño y otros beneficios, según expertos y funcionarios locales consultados por el diario estadounidense.Expertos en sueño afirman que México hace bien en volver a la hora estándar, y que los estadounidenses también deberían dejar de juguetear con sus relojes dos veces al año.Otros investigadores del sueño se refirieron a los estudios ya existentes que demuestran que los cambios de reloj dos veces al año están relacionados con problemas de salud, como un mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, argumentando que las pruebas son claras de que "adelantarse" conlleva riesgos innecesarios.En Estados Unidos no se ha hablado de eliminar el horario de verano, pero hay una propuesta legislativa conocida como Ley de Protección de la Luz Solar, que establecería el horario de verano durante todo el año, por lo que ya nos habría que adelantar una hora en el reloj cada ciertos meses.Esta propuesta no es nueva, de hecho ya ha sido aprobada en dos ocasiones. La primera en 1973, recuerda WP, cuando los legisladores estadounidenses promulgaron el horario de verano para todo el año, argumentando que era una medida necesaria durante una crisis energética.Pero el Congreso no tardó en derogar la ley ante los informes generalizados de que las mañanas más oscuras de invierno provocaban más accidentes de tráfico y un estado de ánimo más deprimente.Más recientemente, hace dos años, el Senado aprobó abruptamente el horario de verano durante todo el año, pero esa decisión también provocó una oleada de presión, congelando el proyecto de ley en la Cámara mientras los legisladores decían que no podían decidir qué hacer.

