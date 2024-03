Lula "sigue insistiendo" que los bancos públicos de Brasil amplíen créditos a los más pobres

https://sputniknews.lat/20240309/lula-sigue-insistiendo-que-los-bancos-publicos-de-brasil-amplien-creditos-a-los-mas-pobres-1148828123.html

Lula se reunió con los presidentes de cinco bancos federales (Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Banco da Amazônia y Banco do Nordeste). Y, según se filtró a la prensa, pidió a las instituciones financieras trabajar unidas para estimular el crédito, una prioridad cuyo objetivo es sostener el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2024, tras un aumento del 2,9% en 2023. La reunión tuvo lugar tras la divulgación de los balances bancarios correspondientes al primer año del Gobierno de Lula. Durante la misma, el presidente fue informado sobre la liberación de crédito por parte de los cinco bancos. En declaraciones a la prensa, el ministro de Relaciones Institucionales de la Presidencia, Alexandre Padilha, informó que Lula está obsesionado con la agenda de expansión del crédito. "Quiere saber qué está pasando para que el crédito sea más barato para los más pobres y los pequeños empresarios", comentó el ministro. Según Padilha, la expectativa es que esta agenda avance más rápido, por lo que Lula se reunirá regularmente con los responsables de los bancos públicos para evaluar objetivos. La presidenta del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, señaló por su parte que el trabajo de alineación de los bancos ha sido importante. "El presidente nos dijo que teníamos que mantener el banco fuerte, cuidando del crédito", afirmó.Según ella, Lula quería saber más sobre la situación del crédito para la agricultura familiar, el agronegocio y el programa Mi Casa, Mi Vida. En 2023, El Banco do Brasil tuvo un beneficio neto ajustado (excluyendo partidas extraordinarias) de 35.500 millones de reales (7.100 millones de dólares), el mejor resultado en términos nominales de su historia. El presidente del BNB (Banco do Nordeste), Paulo Câmara, añadió que, durante sus conversaciones con el presidente Lula, el énfasis ha estado en "hablar mucho y tratar realmente de trabajar juntos". El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que también participó en la reunión, lanzó recientemente una ofensiva para reducir el "spread" bancario, definido como la diferencia entre los tipos de crédito y depósito, al objeto de disminuir el costo de los préstamos bancarios y ampliar su oferta. La mayor parte de la agenda depende de la aprobación de ocho proyectos de ley que ya están en el Congreso. La reunión con los bancos públicos se celebró después de que los sondeos de opinión mostraran una caída en la popularidad del presidente, a pesar de un escenario de mejora de la economía y del mercado laboral, factores que tradicionalmente influyen en la valoración del gobierno.

