"¡Eres un genocida!": critican a Biden por su apoyo a la ofensiva israelí en Gaza

"¡Eres un genocida!": critican a Biden por su apoyo a la ofensiva israelí en Gaza

10.03.2024

"¡Biden, ¡eres un dictador genocida!", le gritó un hombre al mandatario estadounidense durante un mitin de campaña en Atlanta. "Decenas de miles de palestinos están muriendo", afirmó el hombre antes de ser desalojado por personal de seguridad, según videos que fueron publicados en redes sociales.En el mismo evento, otros manifestantes exigieron un alto el fuego inmediato en Gaza, el fin de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos a Israel y el fin del Georgia International Law Enforcement Exchange (GILEE), en el que soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel entrenan a policías estadounidenses.La protesta tiene lugar en medio de una polémica por la postura de Washington ante la guerra de Israel en la Franja de Gaza que hasta este 10 de marzo había dejado más de 31.000 palestinos fallecidos y más de 70.000 lesionados, de acuerdos con las cifras de la Autoridad Palestina.El 9 de marzo, Biden dijo en una entrevista con la cadena MSNBC que su Gobierno no estaría de acuerdo con una ofensiva del Ejército de Israel en la zona de Rafah, donde más de un 1,3 millones de palestinos se encuentran refugiados, pero descartó que Washington vaya a cortar el financiamiento y la provisión de armas al Estado hebreo."Es una línea roja", respondió Biden cuando le preguntaron sobre Rafah, "pero nunca dejaré a Israel. La defensa de Israel sigue siendo crucial, así que no hay línea roja por la que retire todas las armas para que no tengan el Iron Dome que los proteja".El mandatario estadounidense dijo la semana pasada que se podría alcanzar un cese al fuego en la Franja de Gaza antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, pero las conversaciones fracasaron.

