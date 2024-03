https://sputniknews.lat/20240310/europa-se-estaria-preparando-para-una-posible-retirada-de-eeuu-de-la-otan-1148843220.html

Europa se estaría preparando para una posible retirada de EEUU de la OTAN

Los países europeos deben prepararse para un escenario en el que el expresidente estadounidense Donald Trump decida retirar a Estados Unidos de la Organización... 10.03.2024, Sputnik Mundo

En febrero, Trump dijo que un líder de un Estado miembro de la OTAN no especificado le preguntó si Washington protegería a los aliados de la Alianza de un ataque ruso si no cumplían con sus obligaciones de gasto en defensa. Trump respondió que Estados Unidos no defendería a los aliados morosos y que animaría a Rusia a "hacer lo que les diera la gana", añadiendo que los miembros de la OTAN tienen que pagar más a la alianza.Trump también expresó su descontento con el trabajo de la Alianza y amenazó con retirar a su país de la OTAN si los socios europeos no asumen una mayor responsabilidad financiera por su propia seguridad. Un diplomático europeo dijo al periódico británico que los comentarios de Trump sobre la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN eran, "por supuesto", una "preocupación".Otro diplomático de un país de la OTAN comentó que las palabras de Trump solo ponían aún más de relieve la excesiva dependencia de Europa de Estados Unidos, según el medio.Los Estados miembros de la OTAN también deberían discutir cómo protegerse en caso de que Estados Unidos abandone la OTAN, agregó el diplomático. Un tercer diplomático señaló que la incertidumbre sobre la continuidad de Estados Unidos en la OTAN haría que los países europeos "pensáramos más en nuestras propias capitales sobre la planificación de la defensa: si es adecuada o no", informó el diario.

