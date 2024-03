https://sputniknews.lat/20240310/hamas-a-israel-estamos-abiertos-a-continuar-las-negociaciones-1148852316.html

Hamás a Israel: "Estamos abiertos a continuar las negociaciones"

Hamás a Israel: "Estamos abiertos a continuar las negociaciones"

Sputnik Mundo

El grupo palestino Hamás culpó este 10 de marzo al Gobierno de Israel del fracaso de las negociaciones sobre un cese al fuego en la Franja de Gaza y un... 10.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-10T19:55+0000

2024-03-10T19:55+0000

2024-03-10T19:55+0000

internacional

política

ismail haniyeh

israel

franja de gaza

catar

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/105626/67/1056266725_0:352:5268:3315_1920x0_80_0_0_645185c0a1a1758738ee23605d41433e.jpg

"Digo claramente que quien tiene la responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo es la ocupación [israelí]. Sin embargo, digo que estamos abiertos a continuar las negociaciones", dijo Ismail Haniyeh en declaraciones transmitidas por televisión, de acuerdo con un reporte de la cadena Al Arabiya.Desde hace semanas, representantes de Hamás y de Israel negociaban un nuevo intercambio de prisioneros y un cese al fuego en la Franja de Gaza y se esperaba que pudieran llegar a un acuerdo antes del inicio del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, pero las conversaciones fracasaron.Catar, Egipto y Estados Unidos han estado intentando negociar un acuerdo para un alto al fuego durante el Ramadán a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que han estado retenidos en Gaza desde el 7 de octubre, cuando palestinos liderados por Hamás asesinaron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y capturaron a 253 rehenes, de los cuales más de la mitad permanecen cautivos en Hamás.La última ronda de conversaciones, a la que no asistió Israel, terminó en El Cairo esta semana.El Mosad israelí comunicó el 9 de marzo que se estaban realizando esfuerzos para lograr un acuerdo, a pesar de las cada vez menores esperanzas de lograr una tregua antes de que comience el Ramadán este lunes en algunos países islámicos y el martes en otros.El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza.Según las autoridades sanitarias gazatíes, desde el comienzo de la guerra, 31.045 residentes (el 72 por ciento mujeres y niños) han muerto en la Franja de Gaza y el número de heridos asciende a 72.654.Hamás no distingue entre civiles y combatientes y tampoco entre los que han fallecido por misiles fallidos de las diversas milicias en Gaza. Israel dice haber matado a más de 13.000 combatientes islamistas en el enclave y a unos 1000 en Israel después del ataque del 7 de octubre que desencadenó la presente guerra.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://sputniknews.lat/20240307/hamas-asegura-que-israel-intenta-ganar-tiempo-mediante-las-negociaciones-1148791185.html

https://sputniknews.lat/20240310/los-jefes-de-la-cia-y-el-mosad-se-reunieron-para-abordar-una-tregua-en-gaza-1148842829.html

israel

franja de gaza

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, ismail haniyeh, israel, franja de gaza, catar, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto