"No es Putin": ¿quien realmente llevó a la subida de precios de electricidad en Alemania?

"Robert Habeck es el campeón mundial de las excusas, primero las políticas de [el presidente ruso, Vladímir] Putin hicieron subir los precios de la electricidad y la energía, ahora es él la razón de que bajen. Pero no menciona el contexto real: las fatales consecuencias de los impuestos sobre el CO 2 que están desplazando a la industria", señala el artículo No es Putin, son los impuestos sobre el CO 2 los que hacen subir los precios de la electricidad.