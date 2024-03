https://sputniknews.lat/20240310/tentaculos-de-influencia-a-quien-vende-armas-eeuu-y-por-que-1148847899.html

"Tentáculos de influencia": ¿a quién vende armas EEUU y por qué?

"Tentáculos de influencia": ¿a quién vende armas EEUU y por qué?

Actualmente, Estados Unidos vende armas a más de 100 países, extendiendo sus tentáculos de influencia por prácticamente todo el mundo.

El resultado del comercio de armas de Washington es desestabilizar el equilibrio de poder internacional. Por equilibrio de poder entendemos una situación en la que dos adversarios potenciales están en igualdad de condiciones para causarse daños significativos mutuamente. Los países no entrarían en conflicto si consideraran que las posibilidades de victoria son remotas. Por tanto, muchos estados se arman no tanto para atacar, sino para que otros no les ataquen. Pero este aumento de la capacidad defensiva y militar tiene un límite, porque si un país empieza a armarse de forma excesiva, acaba provocando percepciones de amenaza en sus vecinos, escalando las tensiones e iniciando una carrera armamentística. En cualquier caso, el equilibrio de poder con los rivales potenciales y la observación de las capacidades del adversario suelen ser los principales factores en el cálculo de supervivencia de los países, determinando cuánto necesita armarse un país para sentirse seguro. Por otro lado, cuando el Gobierno estadounidense aprueba el envío de armas a un país, en todos sus comunicados oficiales es habitual escuchar que tales ventas no alteran el equilibrio de poder regional. Un desequilibrio de poder muy evidente es lo que provoca la escalada de conflictos e inestabilidad en muchas regiones que ya son muy problemáticas de por sí, como por ejemplo Oriente Medio.Aun así, es bastante ilustrativo que Estados Unidos tenga una presencia tan masiva en todo el mundo, precisamente por la venta de armas para "mantener la paz" internacional. Sus tentáculos de influencia en todos los rincones del planeta a través de las exportaciones de empresas militares estadounidenses son quizá el principal retrato del compromiso estadounidense en el mundo. ¿Qué otros beneficios puede obtener Washington? A menudo se trata de asegurarse la lealtad de un régimen concreto en un lugar estratégico. Y las armas son la moneda que garantiza esta lealtad. A través de ellas, es como si la Casa Blanca enviara una señal al gobierno comprador de que EEUU consiente y aprueba su continuidad en el poder. Además, otra razón por la que los estadounidenses venden armas es para externalizar su papel de policía del mundo. En Asia, mientras tanto, el comercio de armas empleado por los estadounidenses tiene como objetivo fortalecer los regímenes locales para que se alineen con los intereses de Washington contra China. En este caso, las armas estadounidenses llegan con la expectativa de que, ante el conflicto mundial que se avecina, los países compradores ayuden a Estados Unidos a proyectar sus intereses globales.El verdadero éxito del comercio de armas radica en el mantenimiento de asociaciones sólidas con países estratégicos. Aliados estadounidenses como Corea del Sur, Australia y Japón son prueba de ello. Es muy probable que estos países apoyen a EEUU en una posible crisis regional en el Sudeste Asiático que implique a Washington y a Pekín.Si, por un lado, en Asia estas alianzas parecen bastante seguras, en otras regiones del mundo la situación no es tan sencilla como parece. Un caso emblemático es el de Arabia Saudita. El Gobierno de Barack Obama aprobó enormes transferencias de armas a los saudíes, condicionándolas a que no se utilizaran para violar los derechos humanos fundamentales.Arabia Saudita tampoco podía utilizar estas armas contra la población civil en ningún tipo de conflicto interno o regional. Pero algunos acusan a este país de haber utilizado material estadounidense en el contexto de la guerra de Yemen, con informes que incluyen el bombardeo de hospitales y otras estructuras civiles diversas.Tales informes se basan en las investigaciones de periodistas independientes que han identificado en los restos de los ataques a varios equipos y misiles con los números de serie de empresas estadounidenses como Lockheed Martin y Raytheon. No es de extrañar que los hutíes de Yemen consideraran los ataques saudíes directamente patrocinados por EEUU, principal responsable del envío de armas a Riad.Pero Washington no está en condiciones de presionar al Gobierno saudí para que controle el uso de estas armas, ya que Arabia Saudita ha sido cortejada durante mucho tiempo por la Casa Blanca como uno de los principales socios regionales de EEUU en Oriente Medio. Los saudíes también son clave para el cálculo estratégico estadounidense de contener a Irán. Cuando, durante la Administración del expresidente estadounidense Donald Trump, el Congreso intentó aprobar una resolución destinada a limitar los envíos de armas a Riad, la iniciativa fracasó debido al veto del presidente. E incluso bajo la actual Administración de Joe Biden, aunque en menor medida, las armas estadounidenses siguen fluyendo hacia el Gobierno saudí, que ahora tiene un enorme poder de negociación con la Casa Blanca en muchos aspectos. La idea es que Estados Unidos, al vender armas, obtiene la lealtad de gobiernos estratégicos de todo el mundo, pero, en contra de lo esperado, en algunas situaciones es el mismo EEUU el que debe lealtad a los gobiernos compradores.Si Washington decide dejar de vender armas a un país concreto, este último podría chantajear a los estadounidenses amenazándoles con comprar armas a otros proveedores. Otro caso emblemático es el de Israel, el mayor receptor de ayuda militar estadounidense. En la actualidad, este país en Oriente Medio es el principal ejemplo de la falta de poder de negociación que tiene Estados Unidos con un socio estratégico.Al fin y al cabo, el gobierno de EEUU también observa inerte cómo Israel lleva a cabo su guerra en Gaza contra Hamás, que ya ha provocado la muerte de más de 30.000 palestinos. Sin embargo, lo que vemos es un esfuerzo continuo por parte de los estadounidenses para enviar aún más ayuda a los israelíes, a pesar de las críticas y la censura internacional.Como resultado, estos tentáculos de influencia a través de la venta de armas convierten a Estados Unidos no solo en uno de los principales secuestradores de la seguridad mundial, sino también en rehén de sus socios más transgresores.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

