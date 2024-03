https://sputniknews.lat/20240311/amlo-admite-abuso-de-autoridad-en-asesinato-de-normalista-de-ayotzinapa-en-el-sur-de-mexico-1148865408.html

AMLO admite abuso de autoridad en asesinato de normalista de Ayotzinapa en el sur de México

AMLO admite abuso de autoridad en asesinato de normalista de Ayotzinapa en el sur de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hubo abuso de autoridad en el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la... 11.03.2024, Sputnik Mundo

"Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado; ya se atrajo la investigación y se va a castigar a los responsables. Envío mi pésame a familiares y amigos. No vamos a permitir la impunidad [...]; no se va a fabricar nada para proteger a los" implicados, declaró en conferencia de prensa.El mandatario mexicano adelantó que, durante las pesquisas que se realizan por parte de las autoridades locales y federales, se determinó que Gómez Peralta no atacó a los policías que estaban en un retén de revisión de automóviles, en la salida hacia el municipio de Tixtla, Guerrero.El 7 de marzo, Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, recibió un disparo en la cabeza por parte de policías estatales, esto mientras estaba en un módulo de revisión en la carretera Chilpancingo-Tixtla.De acuerdo con el director del Centro de Defensas de las Víctimas de la Violencia, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio y la madre del joven, los primeros exámenes periciales descartaron que la víctima estuviese bajo el influjo de enervantes o que haya disparado algún arma contra los elementos policiales.Por este caso, se desataron diversas protestas en Guerrero, que dejaron como saldo la quema de vehículos de la Guardia Nacional y la retención de más de una decena de policías.Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México abrió una investigación por este homicidio."Se integrará el expediente correspondiente, por lo que, solicitará los informes necesarios a las diversas autoridades, con el objetivo de esclarecer los hechos y en su caso, esta Comisión, informará lo conducente respecto a la presunta violación de derechos humanos", destacó en un comunicado publicado el 9 de marzo.

