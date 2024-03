https://sputniknews.lat/20240311/las-agencias-de-inteligencia-de-eeuu-tienen-en-el-punto-de-mira-a-las-empresas-de-juegos-1148859953.html

Las agencias de inteligencia de EEUU tienen en el punto de mira a las "empresas de juegos"

Las agencias de inteligencia de EEUU tienen en el punto de mira a las "empresas de juegos"

Sputnik Mundo

A mediados de 2023, un juez federal de EEUU dictó una orden judicial sobre los contactos de la Administración Biden con las empresas de medios sociales en... 11.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-11T16:15+0000

2024-03-11T16:15+0000

2024-03-11T16:15+0000

internacional

eeuu

espionaje cibernético de eeuu

buró federal de investigaciones (fbi)

juegos

seguridad

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0b/1148861240_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_a46f527327ea2d34be47c4f97ac0e0e7.jpg

Según un nuevo informe gubernamental, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) y otras agencias están colaborando con lo que describe como "empresas de videojuegos" para combatir el "contenido extremista violento de origen nacional".El informe señala que el DHS se reúne periódicamente con las empresas que "comparten información con la I&A [Oficina de Inteligencia y Análisis] sobre actividades en línea que promueven el extremismo violento de origen nacional" y que el FBI celebra regularmente reuniones informativas con las empresas sobre lo que percibe como amenazas.Entre las empresas entrevistadas en el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) figuran Roblox Corporation, editora de la popular plataforma de juegos en línea Roblox, que se basa en contenidos generados por los usuarios; Discord, una plataforma de chat y redes sociales que incluye espacios a los que solo se puede acceder por invitación y que fue escenario de la reciente filtración de información del Pentágono; y Reddit, una red social con subcomunidades, entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, comunidades de videojuegos.En el informe también se menciona a un editor de videojuegos y a una empresa de medios de comunicación social, pero sin nombrarlos. El reporte, solicitado por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU, señala que el FBI y el DHS tienen "mecanismos para compartir información con las empresas de redes sociales y de videojuegos, y recibir información de ellas, sobre extremismo violento de origen nacional", entre los que se incluyen el uso de "organizaciones no gubernamentales", reuniones periódicas y "relaciones de las oficinas de campo con empresas locales".En el mencionado caso contra Biden, el Quinto Circuito dictaminó que la Casa Blanca, la Oficina del Cirujano General y el FBI "coaccionaron a las plataformas [de redes sociales] para que tomaran sus decisiones de moderación mediante mensajes intimidatorios y amenazas de consecuencias adversas" y "fomentaron significativamente las decisiones de las plataformas al dirigir su proceso de toma de decisiones, ambos en violación de la Primera Enmienda [que protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios]".La práctica descrita en el informe de la GAO, reuniones periódicas e informes con las empresas, refleja las tácticas utilizadas por la administración Biden para limitar la expresión en línea. Sin embargo, el informe no menciona si el FBI y el DHS realizan solicitudes de moderación y señala que ambas agencias se están moviendo con cautela en cuanto a sus interacciones con las empresas debido al caso Missouri contra Biden."Los funcionarios de I&A declararon que se están absteniendo de tales actividades cuando es necesario, a la espera de una sentencia definitiva" y el FBI "sigue procediendo con cautela, añadiendo una capa adicional de revisión y aprobación por parte de la Oficina del Asesor General del FBI con respecto a ciertas comunicaciones con plataformas de redes sociales", indica el informe.El marzo pasado, el senador Dick Durbin (demócrata de Illinois), presidente del Comité Judicial del Senado, envió cartas a varias empresas de videojuegos, entre ellas Valve, Activision, Blizzard, Epic Games, Riot Games, Roblox Corporation y Take-Two Interactive, exigiéndoles que tomaran medidas más enérgicas para vigilar a los jugadores y sus contenidos. "Durante años, los extremistas han explotado los aspectos de creación de comunidad de los videojuegos para difundir propaganda, radicalizar y reclutar usuarios y movilizarlos para actividades terroristas", se lee en las cartas de Durbin, las cuales señalan una encuesta de la Liga Antidifamación según la cual un porcentaje significativo de jugadores (el 29% de los jugadores adultos de Dota 2, por ejemplo) afirman haberse encontrado con extremismo supremacista blanco mientras jugaban en línea.El reporte de la GAO señala que algunos extremistas utilizan mensajes suavizados en plataformas más grandes y más censuradas para atraer reclutas a plataformas más pequeñas o privadas donde pueden hablar abiertamente de sus verdaderas intenciones. Aunque no se menciona por su nombre en esta sección, parece tratarse de una referencia a Discord, que suele incluir salas solo para invitados. El informe destaca que el DHS y otros organismos tienen más dificultades para vigilar estos sitios, así como los debates en los que solo se habla por audio.Aunque el informe de la GAO subraya que el FBI y el DHS cuentan con programas destinados a contrarrestar el extremismo en las plataformas de videojuegos, recomienda que ambos organismos desarrollen una "estrategia global" para hacer frente a la desinformación y el extremismo en las plataformas.

https://sputniknews.lat/20240307/teoria-de-juegos-podria-la-razon-impedir-un-conflicto-directo-entre-estados-unidos-y-china-1148784183.html

https://sputniknews.lat/20231029/tecnologia-mexicana-crean-videojuegos-para-la-rehabilitacion-tras-infartos-cerebrales--video-1145154761.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, espionaje cibernético de eeuu, buró federal de investigaciones (fbi), juegos, seguridad