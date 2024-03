https://sputniknews.lat/20240312/venezuela-denuncia-que-eeuu-utiliza-acuerdos-de-barbados-como-politica-de-extorsion-1148875070.html

Venezuela denuncia que EEUU utiliza Acuerdos de Barbados como "política de extorsión"

Venezuela denuncia que EEUU utiliza Acuerdos de Barbados como "política de extorsión"

Sputnik Mundo

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció el 11 de marzo que Estados Unidos utiliza el Acuerdo de Barbados, firmado entre el Gobierno de Nicolás... 12.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-12T00:50+0000

2024-03-12T00:50+0000

2024-03-12T00:50+0000

américa latina

delcy rodríguez

nicolás maduro

venezuela

eeuu

bruno rodríguez

elecciones presidenciales en venezuela

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0b/1148875206_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0ae9e9fad1ed99cdb51a09887e9d5bc9.jpg

"Los Acuerdos de Barbados no es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión, no es que levantaron las sanciones, no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el Acuerdo de Barbados, no, es una política de licencia donde ellos creen que pueden ir dibujando la política nacional o sus intereses con chantaje de dar o quitar una licencia", expresó Rodríguez durante su participación en el seminario internacional "Nueva arquitectura financiera regional", que se realizó en Bolivia. El 29 de enero, el Gobierno estadounidense decidió revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023 en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024 rubricado entre el Gobierno y la oposición, en Barbados. Además, Washington advirtió a la administración de Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición, o de lo contrario puede volver a afrontar sanciones. Al respecto, Rodríguez señaló que "Venezuela está preparada para vivir sin las licencias". De igual manera, reiteró que EEUU cometió contra su país un "genocidio económico". De acuerdo con el Gobierno, las sanciones impuestas contra la nación afectaron la economía y ocasionaron pérdidas de más 232.000 millones de dólares en la última década. Desde 2015 pesan sobre Venezuela más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99% de los ingresos, según datos oficiales.

https://sputniknews.lat/20240215/como-eeuu-estrangula-la-economia-venezolana-1148231122.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

delcy rodríguez, nicolás maduro, venezuela, eeuu, bruno rodríguez, elecciones presidenciales en venezuela