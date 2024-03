El presidente turco Erdogan podría presentarse a un tercer mandato

https://sputniknews.lat/20240313/el-presidente-turco-erdogan-podria-presentarse-a-un-tercer-mandato--1148908545.html

Erdogan ha calificado los próximos comicios locales del 31 de marzo en Turquía como las "últimas elecciones" de su carrera política."Según el artículo 101 de nuestra Constitución, un presidente es elegido por cinco años y es elegido por dos mandatos", dijo Tunc. Sin embargo, el ministro señaló a la emisora turca TELE1 que en el tercer párrafo del artículo 116 se señala que, si la Gran Asamblea Nacional de Turquía [parlamento] decide la celebración de elecciones durante el segundo mandato del presidente [en funciones], y esto es aprobado por 360 legisladores con una mayoría de tres quintos, se allana el camino para un tercer mandato.El portavoz del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, Omer Celik, dijo que la declaración del presidente Erdogan sobre sus "últimas elecciones" no significa que esté planeando dejar la política para siempre."El presidente hizo esta declaración en una reunión con jóvenes. Siempre dice esto en sus reuniones con nosotros ... Al mismo tiempo, se refiere a los límites constitucionales de sus funciones. No es una promesa de dejar la política. Las declaraciones de nuestros amigos son técnicas. No tenemos ese tipo de agenda política", declaró Celik, citado por el diario turco Hurriyet.Hace unos días, Erdogan afirmó que está trabajando sin parar "porque para mí es un final" en una reunión de la fundación de jóvenes turcos TUGVA.Es la primera vez que Erdogan, en el poder desde 2003, habla de dejar el cargo."Con la autoridad que me confiere la ley, estas elecciones son mis últimas elecciones", dijo el mandatario, quien aseguró tener confianza en que el Partido de la Justicia y el Desarrollo siga en el poder después de su retiro.

