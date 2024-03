https://sputniknews.lat/20240313/mexico-urge-a-magistrados-resolver-adeudo-fiscal-del-multimillonario-salinas-pliego-1148927256.html

México urge a magistrados resolver adeudo fiscal del multimillonario Salinas Pliego

México urge a magistrados resolver adeudo fiscal del multimillonario Salinas Pliego

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a los magistrados a resolver el caso del adeudo fiscal del empresario y dueño de Grupo Salinas... 13.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-13T20:05+0000

2024-03-13T20:05+0000

2024-03-13T20:05+0000

américa latina

ricardo salinas pliego

andrés manuel lópez obrador

méxico

gobierno de méxico

evasión fiscal

tv azteca

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0d/1148927008_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_14e01731fe01f4bddec38a9180a6cd34.jpg

"Espero que [se resuelva] antes de terminar los magistrados de este tribunal, donde está el juicio sobre este asunto, que son impuestos no pagados y litigados desde la época del presidente [Vicente] Fox (2000-2006)", aseveró en conferencia de prensa.Asimismo, el mandatario mexicano dijo que, durante su Administración, se modificó la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, con el fin de evitar la evasión fiscal de los dueños de grandes empresas.López Obrador y Salinas Pliego sostienen una disputa desde hace años, debido a que el también propietario de TV Azteca, una de las televisoras más importantes de México, adeuda miles de millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente por su compañía Grupo Elektra.Sin embargo, el magnate se niega a pagar dicha cantidad, alegando que es una decisión injusta de las autoridades. Pero el Gobierno mexicano ha revirado, indicando que no tiene manera de apelar ante instancias internacionales la querella en su contra.Pero en 2024, el mandatario mexicano anunció que le ofreció al empresario una rebaja por 8.000 millones de pesos (479,5 millones de dólares) en su deuda. No obstante, no fue aceptado por Salinas Pliego."De todo lo que estaba en juicio se consideró que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad, yo dije lo asumo porque tengo mi conciencia tranquila", puntualizó el 4 de marzo.

https://sputniknews.lat/20220614/echeleganismo-y-discurso-anti-estado-2-hipocresias-de-grandes-empresarios-mexicanos-1126714376.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ricardo salinas pliego, andrés manuel lópez obrador, méxico, gobierno de méxico, evasión fiscal, tv azteca