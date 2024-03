https://sputniknews.lat/20240313/por-que-colombia-no-puede-hacer-volar-los-helicopteros-rusos-mi-17-1148931901.html

¿Por qué Colombia no puede hacer volar los helicópteros rusos MI-17?

¿Por qué Colombia no puede hacer volar los helicópteros rusos MI-17?

Sputnik Mundo

Once helicópteros de origen ruso MI-17 al servicio del Ejército de Colombia se mantienen varados por falta de mantenimiento. Mientras el Gobierno colombiano lo... 13.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-13T23:30+0000

2024-03-13T23:30+0000

2024-03-13T23:30+0000

defensa

colombia

ejército de colombia

gustavo petro

iván velásquez

oficina para el control de activos extranjeros (ofac)

🛡️ industria militar

💬 opinión y análisis

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/12/1128438158_0:0:3383:1902_1920x0_80_0_0_0d9070584a5c9fa244367f18f6fd761f.jpg

Más de la mitad de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército de Colombia se mantiene inutilizada desde hace meses debido a la falta de mantenimiento. Si bien el Gobierno de Gustavo Petro intentó responsabilizar al conflicto entre Rusia y Ucrania, la propia embajada rusa en Bogotá y expertos dan otra versión.La primera semana de marzo, un informe del medio colombiano Semana dio cuenta de que nueve helicópteros MI-17 se mantienen "varados" en la Base Aérea de Tolemaida, ubicada en el departamento de Cundinamarca.Conocida la situación de los helicópteros, el Gobierno de Colombia sostuvo que la empresa rusa dedicada al mantenimiento de las aeronaves no había sido convocada en sintonía con una postura del Gobierno colombiano ante el conflicto en Ucrania. Un artículo del diario colombiano El Tiempo, en tanto, señaló que la empresa Joint Stock Company National Aviation Service Company (NASC), era la encargada, de acuerdo al contrato firmado con Colombia, de hacer el mantenimiento de los MI-17. Sin embargo, en enero fue incluida por EEUU en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).Pero, a través de un comunicado fechado el 12 de marzo, la Embajada de Rusia en Colombia que si bien el contrato firmado permitía el normal desarrollo de las acciones de mantenimiento, el Gobierno colombiano "unilateralmente suspendió su ejecución". "La compañía rusa nunca manifestó la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y, al contrario, insistía en la ejecución de los contratos", añadió la sede diplomática, consignando que sus comunicaciones nunca fueron respondidas por la administración de Petro.El especialista remarcó, en ese sentido, que en el Ministerio de Defensa "no entienden quién hace los mantenimientos ni qué países son proveedores de Colombia", algo que no solo afectó a los helicópteros MI-17 sino también a la compra y mantenimiento de otros insumos militares. Además, mencionó que el Ministerio de Defensa "nunca respondió de forma oficial una comunicación firmada por el embajador ruso".Cepeda también contrapuso lo sucedido en Colombia con lo hecho por Perú, el país con la mayor flota de helicópteros MI-17 de toda la región. En el mismo período que el Gobierno colombiano no convocaba a la empresa rusa, Perú "hizo el mantenimiento de los helicópteros MI-25, MI-8 y MI-17 en todas sus versiones".El analista remarcó la importancia que los MI-17 rusos tienen para Colombia, que llegó a tener 24 unidades operativas pero actualmente solo mantiene nueve en estado operativo. "Estos helicópteros son muy importantes porque son los de mayor capacidad de todos los que tiene Colombia para el traslado de víveres y tropas", explicó. Además, su versatilidad le permite volar en todo tipo de áreas, ya sean selváticas o montañosas, y acceder a zonas altas del territorio colombiano, por sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar.La utilidad de los helicópteros rusos los colocan por encima de los Black Hawk UH-60 estadounidenses, que si bien son el vehículo más numeroso en la flota del Ejército colombiano, puede transportar la mitad de tropas y no alcanza la misma altura que los modelos rusos. Una alternativa más similar a los MI-17 sería, según Cepeda, que Colombia adquiera helicópteros Chinook o Vertol 107-II, ambos de la fabricante Boeing, aunque a precios significativamente más altos.Sin embargo, el especialista se inclinó más por buscar una forma de reactivar la flota de MI-17 que, si no hay un cambio de situación, podría reducirse solamente a tres unidades operativas al final del 2024. "Depende simplemente de una decisión política y la capacidad de asesores y ministros [...]", contrapuso.

https://sputniknews.lat/20240301/colombia-busca-nuevo-proveedor-de-armas-tras-suspender-compras-a-israel-1148666012.html

https://sputniknews.lat/20240206/el-gobierno-de-gustavo-petro-esta-en-crisis-1148014205.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

colombia, ejército de colombia, gustavo petro, iván velásquez, oficina para el control de activos extranjeros (ofac), 🛡️ industria militar, 💬 opinión y análisis