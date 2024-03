https://sputniknews.lat/20240314/el-parlamento-de-espana-aprueba-la-ley-de-amnistia-1148947453.html

El Congreso de España aprueba la Ley de Amnistía

El Congreso de España aprueba la Ley de Amnistía

Sputnik Mundo

El Congreso de los Diputados (la Cámara Baja del Parlamento español) apoyó la polémica ley de amnistía para los líderes del independentismo catalán. El... 14.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-14T12:56+0000

2024-03-14T12:56+0000

2024-03-14T13:19+0000

españa

parlamento

españa

🌍 europa

📰 proceso soberanista catalán

unión europea (ue)

partido socialista obrero español (psoe)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0e/1148947744_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb2d270e19fff75b64603898a07c9983.jpg

De acuerdo con los resultados de la votación, la ley fue apoyada por 178 representantes de la Cámara Baja de las Cortes Generales de España. Pertenecen a partidos y coaliciones tales como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Junts, ERC, PNV y varios otros. A su vez, un total de 172 representantes del Congreso de los Diputados, pertenecientes al Partido Popular (PP), Vox, UPN y CC rechazaron la ley. Sin embargo, ahora la Ley de Amnistía pasa al Senado (Cámara Alta), donde el PP es mayoría y, como lo pronostican, será rechazada. En tal caso, volverá de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.En las elecciones del 23 de julio de 2023, el Partido Popular obtuvo 137 de los 350 escaños parlamentarios, frente a los 121 del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que necesitaba asegurarse el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno.Para lograr la investidura, Sánchez cerró acuerdos con varias formaciones que estipulaban, en particular, una amnistía para los líderes del 'procés', políticos independentistas catalanes a los que la Justicia española persigue por actos declarados o tipificados como delitos. La pactada amnistía dio origen a protestas multitudinarias en España.Sus detractores argumentan en particular que la amnistía no está prevista en la Constitución, abarca un período demasiado amplio, del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023, atenta contra la igualdad ciudadana y protege a los radicales.

https://sputniknews.lat/20240209/es-puigdemont-terrorista-y-esta-conectado-a-rusia-hay-jueces-actuando-como-activistas-politicos-1148076949.html

españa

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

parlamento, españa, 🌍 europa, 📰 proceso soberanista catalán, unión europea (ue), partido socialista obrero español (psoe)