"Patear la pelota para adelante": detrás del canje récord de bonos del Gobierno de Milei

"Patear la pelota para adelante": detrás del canje récord de bonos del Gobierno de Milei

Un canje de bonos lanzado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, permite al Gobierno de Javier Milei aplazar hasta 2028 vencimientos de deuda por... 14.03.2024, Sputnik Mundo

El canje de bonos récord realizado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, permitirá al Gobierno de Javier Milei librarse de millonarios vencimientos de deuda que había acumulado la administración de Alberto Fernández y, así, asegurarse una baja del déficit fiscal en el 2024, uno de los objetivos que desvela al presidente Javier Milei.El plan consiste en el canje de bonos en pesos argentinos por un total de 50.300 millones de dólares y que representan el 77% de los instrumentos del Tesoro que tenían vencimiento en 2024. El Ministerio de Economía recibió las ofertas entre el 11 y el 12 de marzo de 2024 y, según celebró la cartera, logró pasar el promedio del perfil de vencimientos de 0,46 a 3 años, además de generar un ahorro del 0,1% del PBI en intereses de deuda.En efecto, el experto señaló que los vencimientos que ahora el ministro Caputo logra extender hasta 2028 comenzó a generarse durante la gestión de Martín Guzmán, primer ministro de Economía del Gobierno de Fernández (2019-2023), al punto de ser uno de los puntos que más comprometió su rol al frente de la economía argentina.Valerdi recordó que al asumir la cartera Sergio Massa —que ejercería el rol al mismo tiempo que era candidato oficialista a la Presidencia— aplazó esos vencimientos para el año 2024 con la finalidad de "tener más aire para las elecciones". "Ahora llegó ese momento en que está todo acumulado y Caputo está tratando de patearlo mucho más hacia el futuro", subrayó.Según informó el Ministerio de Economía argentino, los nuevos títulos entregados tienen vencimientos en diciembre de 2025, diciembre de 2026, diciembre de 2027 y junio de 2028.El economista destacó que uno de los secretos del éxito de esta operación financiera es que "una parte muy importante de los bonos, cerca del 70%, está en manos de organismos del Estado". En efecto, según consignó el diario argentino La Nación, entre los destinatarios de la convocatoria están entidades como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), el estatal Banco Nación o el propio Banco Central de la República Argentina.Pero no todos los bonos quedan en manos públicas: Valerdi señaló que algo más del 25% se encuentra en manos de privados, entre fondos de inversión o bancos privados. Para el analista, estos actores privados, que no se encuentran sujetos a la jerarquía política del Gobierno como los públicos, terminarán recibiendo "bonos mucho mejores" que los organismos públicos. "Ahí está el truco", enfatizó el analista.En sintonía con lo señalado por Valerdi, el propio Ministerio de Economía indicó que mientras el sector privado aportó cerca del 17,5% de sus tenencias, "el sector público lo hizo casi por su totalidad".La operación incluyó varios tipos de bonos, algunos ajustados según la inflación y otros variables de acuerdo al tipo de cambio.Si bien el objetivo principal es disminuir el déficit, analistas consultados en un artículo del diario británico Financial Times señalaron la importancia de reducir la deuda pública para combatir la inflación y minimizar la demanda de dólares de forma de poder levantar el "cepo cambiario" que restringe la compra de la moneda estadounidense.Para Valerdi, el plan de Milei para poder quitar las restricciones al dólar también requiere del ajuste fiscal que está aplicando en Argentina. "Para quitar el cepo lo que Milei quiere lograr es secar la plaza de pesos, es decir, que no haya pesos en la calle de manera tal que sea mucho menor la demanda potencial de dólares", apuntó el experto.

