AMLO tras expropiar campo de golf del empresario Salinas Pliego: "Se deben terminar los privilegios"

"Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque [el país] es de todos los mexicanos y, si cuidamos los bienes [de la nación], se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de ellos, como lo estamos haciendo, de la pobreza", aseveró en su conferencia de prensa desde Baja California Sur, entidad al norte del país.El mandatario mexicano agregó que se realiza una investigación donde un funcionario dentro de su Gobierno, otorgó al también dueño de TV Azteca una ampliación del contrato para manejar el campo de golf, que se le había dado en concesión."¿Qué hicimos o hacia dónde nos llevaron? A que se decretó que el campo de golf iba a ser un área natural protegida porque tiene playa y une dos áreas naturales protegidas (...). Dejamos la playa para que la disfrute la gente", dijo.Tras el mensaje de López Obrador, Salinas Pliego reviró los dichos del político mexicano en X, antes Twitter. "Nosotros qué culpa tenemos de que después de cinco años y cinco meses de Gobierno, los priistas de antes no hayan cumplido con nada de lo que prometieron (al modo) y todo esté peor. Yo digo que se deberían de poner a trabajar y dejar de usarnos como distractor", acusó.El 14 de marzo, elementos de la Guardia Nacional mexicana tomaron el campo de golf que operaba el propietario del Grupo Salinas. Ante esta situación, el magnate mexicano aseguró que se trataba de un acto de represión contra la clase trabajadora de Huatulco.Los adeudos de Salinas PliegoDesde hace años, Salinas Pliego sostiene una pugna con el Gobierno mexicano por adeudos cometidos por sus empresas por miles de millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sin embargo, el magnate se niega a pagar dicha cantidad, alegando que es una decisión injusta de las autoridades. Pero las autoridades mexicanas han indicado que no tiene manera de apelar ante instancias internacionales la querella en su contra.A inicios de 2024, el mandatario mexicano anunció que le ofreció al empresario una rebaja por 8.000 millones de pesos (479,5 millones de dólares) en su deuda, pero esto no fue aceptado por Salinas Pliego.No obstante, el 15 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana otorgó un amparo a Total Play, compañía de Salinas Pliego. Con ello, le condonó 640 millones de pesos (38,9 millones de dólares) en impuestos.Al respecto, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, expuso que Grupo Salinas está en litigio contra el SAT por el pago de, al menos, seis rubros, en adeudos fiscales. "No fue posible que [esos ámbitos] se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó, en el año 2015, que debía realizar el año de impuestos sobre la renta (ISR). La compañía no estuvo de acuerdo con pagar lo que se detectó como adeudo", apuntó.Asimismo, la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, detalló que, tras la revisión de los datos, la Corte mexicana resolvió "que el SAT tuvo razón al haberle cobrado cinco de los seis rubros que la empresa se negaba a pagar y, solamente, por uno de los rubros en litigio, fue que se determinó como justificable que habían sido gastos para la operación" de la firma, apuntó."Inclusive, en la última instancia, [la Corte] verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80% de su actuación", concluyó la funcionaria mexicana.

