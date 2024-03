https://sputniknews.lat/20240315/excomandante-del-ejercito-de-brasil-implica-a-bolsonaro-en-trama-golpista-1148977351.html

Excomandante del Ejército de Brasil implica a Bolsonaro en trama golpista

Excomandante del Ejército de Brasil implica a Bolsonaro en trama golpista

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El excomandante del Ejército de Brasil Marco Antônio Freire Gomes afirmó a la Policía Federal que el expresidente Jair Bolsonaro... 15.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-15T14:24+0000

2024-03-15T14:24+0000

2024-03-15T14:39+0000

américa latina

ejército de brasil

jair bolsonaro

brasil

golpismo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107258/32/1072583291_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4838a09e88ff3fc383da6df52a64c5a8.jpg

Freire Gomes fue interrogado por la Policía el 1 de marzo durante siete horas, y este viernes, medios como Veja y O Globo, publicaron parte de ese contenido, en el que el militar dice, por ejemplo, que "Bolsonaro presentó una versión del documento con el decreto de estado de defensa y la creación de una comisión de regularidad electoral para aclarar la conformidad y la legalidad del proceso electoral". Según el relato del general, el documento fue presentado a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión en el Palacio de la Alvorada (la residencia oficial del presidente) en diciembre de 2022, poco antes de que el entonces mandatario electo, Luiz Inacio Lula da Silva, asumiera el poder el 1 de enero de 2023. Freire Gomes aseguró a la Policía que el documento era parecido a otro borrador encontrado en enero de 2023 en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que preveía intervenir en el Tribunal Superior Electoral y detener a jueces y al presidente del Congreso Nacional. El excomandante del Ejército afirmó a la Policía que en la reunión con Bolsonaro, tanto él como el excomandante de la Aeronáutica, Baptista Junior, "afirmaron de forma contundente sus posiciones contrarias al contenido expuesto" y dijeron que "no había soporte jurídico para tomar ninguna actitud". En cambio, el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, tendría una posición favorable al intento golpista, ya que "se habría colocado a disposición del presidente de la República", según lo recopilado por la Policía. El excomandante del Ejército también explicó a la Policía que alertó a Bolsonaro de que el Ejército "no aceptaría ningún acto de ruptura institucional" y que la propuesta debatida sobre el tema "podría resultar en la responsabilización penal del entonces presidente de la República". En su declaración a la Policía, Freire Gomes también implicó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, que habría debatido abiertamente sobre el borrador golpista con miembros de la alta cúpula militar. Hasta ahora, la línea de defensa de los abogados de Bolsonaro sostiene que el expresidente no llegó a firmar ningún documento; la Policía y la mayoría de juristas, no obstante, consideran que intentar atentar contra el Estado de derecho ya constituye un delito en sí mismo. De momento, el expresidente todavía no fue acusado formalmente, aunque su pasaporte fue confiscado por la Justicia en el marco de la investigación para evitar una posible fuga de Brasil.

https://sputniknews.lat/20240118/la-policia-de-brasil-investiga-a-lider-de-la-oposicion-por-vinculo-con-intento-golpista-1147494897.html

https://sputniknews.lat/20240226/el-bolsonarismo-sigue-vivo-1148538600.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ejército de brasil, jair bolsonaro, brasil, golpismo