Lula señala que la extrema derecha "rabiosa" pone en peligro la democracia en el mundo

Lula señala que la extrema derecha "rabiosa" pone en peligro la democracia en el mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, aseguró que la extrema derecha "rabiosa" está poniendo en peligro la democracia...

"Es Milei en Argentina, quiere cerrar el Banco Central, pasar el serrucho; aquí es Bolsonaro, que no quería mencionarle, hasta hoy no reconoce su derrota, el otro día dijo que no sabe cómo perdió", añadió Lula en otro momento. Las declaraciones de Lula se producen poco después de que el excomandante del Ejército acusara en un interrogatorio policial a Bolsonaro de impulsar un plan golpista y presionar a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Lula derrotó a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 por un estrecho margen, pero el líder ultraderechista no reconoció públicamente la derrota y sus seguidores protagonizaron un intento golpista el 8 de enero de 2023 en Brasilia, por el que ahora está siendo investigado.

