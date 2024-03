https://sputniknews.lat/20240316/indigenas-acusan-a-radiologos-canadienses-de-realizarles-estudios-sin-su-consentimiento-1148983820.html

Indígenas acusan a radiólogos canadienses de realizarles estudios sin su consentimiento

Indígenas acusan a radiólogos canadienses de realizarles estudios sin su consentimiento

16.03.2024

De acuerdo con el periódico estadounidense The Washington Post, 59 miembros de la Primera Nación Pictou Landing fueron sometidos a resonancias magnéticas invasivas entre 2017 y 2018 con fines de investigación sin su consentimiento. La denuncia fue presentada por primera vez en junio de 2020 ante la Corte Suprema de Nueva Escocia. Sin embargo, se certificó como demanda colectiva este mes. Pero antes de ser retirada de la máquina de resonancia magnética cuando terminó la exploración, según el relato de Paul, la mantuvieron sin su consentimiento en el escáner, como parte de un segundo estudio sobre enfermedades hepáticas en las poblaciones de las Primeras Naciones. Presuntamente, Paul fue seleccionada por una razón: es Mi'kmaq, una tribu de aborígenes algonquinos. Pero no fue sino en 2018, un año después, cuando la mujer se enteró que fue sometida a un segundo estudio. Los autores del estudio, los radiólogos Robert Miller y Sharon Clarke, indica la demanda, presentaron más tarde los resultados en una conferencia en Halifax y, además, escribieron un artículo titulado "Hallazgos de una resonancia magnética de enfermedades hepáticas en una población de las Primeras Naciones del Atlántico canadiense". No obstante, los radiólogos no entregaron los resultados de sus exploraciones, a pesar de que "revelaron un problema médico que requería tratamiento", indicaron los abogados que representan a los demandantes. En su demanda, los indígenas evocaron la historia de Canadá que sometió a los pueblos indígenas a diversas experimentaciones sin su consentimiento, presuntamente motivadas por el racismo.Ahora, los demandantes están buscando una reparación de los daños ocasionados a los indígenas y declaraciones de invasión de la privacidad, encarcelamiento ilegal, agresión, negligencia, entre otros. En tanto, la acción procederá tras un juicio para el que aún no se ha fijado fecha. En los últimos años, Canadá ha enfrentado las consecuencias de su pasado colonialista. Según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, publicado en 2015, aproximadamente 150.000 niños indígenas fueron asimilados por la fuerza a través de las escuelas residenciales de 1883 a 1998, en un proceso equivalente a "genocidio cultural".El informe descubrió que alrededor de 3.200 murieron en las escuelas y el mayor número de fallecimientos tuvo lugar antes de 1940.Las escuelas también tuvieron altas tasas de tuberculosis y otras incidencias de salud a fines del siglo XIX y principios del XX, mientras que las tasas de mortalidad se mantuvieron altas hasta la década de 1950.En junio de 2021, la Primera Nación Lower Koonetay Band informó que fueron localizados los restos de 182 personas en el sitio de una antigua escuela de asimilación forzada para niños indígenas. Días atrás, la Primera Nación Cowesses localizó 751 fosas en el terreno donde estaba ubicada una escuela residencial indígena. Ese mismo año, el historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos israelíes descubrió que, entre 1942 y 1952, los científicos en nutrición canadienses realizaron investigaciones en 1.300 indígenas, incluidos 1.000 niños y niñas de seis escuelas residenciales. Según el investigador, muchos de los menores ya sufrían desnutrición debido a las política gubernamentales y a las terribles condiciones de las escuelas residenciales.

