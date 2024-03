https://sputniknews.lat/20240316/observadores-internacionales-destacan-la-buena-organizacion-de-las-presidenciales-en-rusia--video-1149009898.html

Observadores internacionales destacan la buena organización de las presidenciales en Rusia | Video

16.03.2024

A su vez, el senador mexicano Navor Alberto Rojas Mancera hizo hincapié en el sistema de varios días de votación establecido para los comicios presidenciales rusos de 2024. En su opinión, así los ciudadanos tienen más tiempo para elegir a su candidato preferido.Hablando de las innovaciones tecnológicas de las elecciones rusas, el miembro de la Comisión Electoral Nacional de Angola, Manuel Camati, subrayó que ayudan a resolver rápidamente cualquier problema, y que la opción del voto electrónico permite "minimizar el número de errores y acelerar los procesos electorales".También señaló que las elecciones forman parte de la soberanía de cada Estado, por lo que era importante para él estar personalmente presente en este proceso. El exsenador, que visita por primera vez la república popular de Donetsk, señaló que no había notado ningún problema en los colegios electorales y que no había recibido quejas ni de los votantes ni de los observadores locales."No hay problemas. Lo comentaría si notara algo. He seguido procedimientos electorales durante 40 años, fui miembro del Parlamento Europeo y del Senado francés. Así que sé lo que son unas elecciones", subrayó d'Artagnan.Asimismo, los observadores de EEUU y Sudáfrica, que asistieron a la votación presidencial en la región de Jersón, afirmaron que no encontraron indicios de la "ocupación" alegada por los medios de comunicación occidentales.El diputado compartió que vino a Rusia para aprender de "una de las mayores democracias en términos de tamaño y población". El observador señaló que el sistema de voto electrónico ruso es más avanzado y permite votar en línea. Además, los ciudadanos solo necesitan un pasaporte y no hace falta tener una tarjeta de votante, como en Namibia.El 15 de marzo, los colegios electorales de Rusia abrieron sus puertas para elegir al próximo presidente del país. La votación se prolongará hasta el 17 de marzo, lo que convierte estos comicios presidenciales en los primeros que durarán tres días en Rusia.Las papeletas de voto incluyen a cuatro candidatos: Vladislav Davankov, por Gente Nueva; el mandatario actual, Vladímir Putin (independiente); Leonid Slutski, por el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR); así como Nikolái Jaritónov, por el Partido Comunista de Rusia.

