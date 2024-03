https://sputniknews.lat/20240318/observador-dominicano-vivimos-una-fiesta-de-la-democracia-en-rusia-1149044807.html

Observador dominicano: "Vivimos una fiesta de la democracia en Rusia"

Las jornadas de votaciones en Rusia transcurrieron con transparencia, pero también con alegría y un ambiente de fiesta en el que los habitantes acudieron a las... 18.03.2024, Sputnik Mundo

A diferencia de los países de América Latina en los que existe cierto descrédito o falta de credibilidad en los procesos electorales, en la Federación de Rusia no hubo muestras de desconfianza y todo se desarrolló claramente, con transparencia, en un evento muy organizado, dijo Paulino, uno de los 700 observadores internacionales provenientes de 106 países que acudieron a Rusia para supervisar las elecciones presidenciales."Vimos un evento que yo lo puedo catalogar como social, un evento entre la comisión organizadora electoral y los ciudadanos, sin intervención de partidos políticos, sin representación en cada una de las mesas, como lo vemos en nuestra región, en la República Dominicana y en Latinoamérica, que cada uno de los candidatos tiene una representación en los colegios electorales por, se podría decir, cierto descrédito", dijo Paulino a Sputnik.De acuerdo con Paulino, en los tres días de votaciones "todas las personas iban a votar en alegría, en fiesta", como no se ve en América Latina. "Las elecciones parecían una fiesta, donde quiera que íbamos las personas, en cada uno de los colegios las personas alegres, participando en familia", dijo el consultor."En nuestros países hay que incentivar esto, porque realmente los procesos de votación en nuestra región son eventos, se podría decir que secos, donde no hay esa, todo lo contrario, hay mucha mala vibra, se siente como que va a acontecer algo, como que se va a crear alguna situación", añadió Paulino."Aquí no se vive nada de esto, todo lo contrario, vivimos una fiesta, una fiesta de la democracia", dijo.Para el consultor de República Dominicana, una de las enseñanzas que dejan las jornadas electorales en Rusia es la alta participación ciudadana, que en este caso rompió un récord histórico en Rusia, con el 74,4%.Paulino comentó que en los países latinoamericanos "hay una alta tasa de personas que no van a votar, que no ejercen su derecho al voto porque han perdido la confianza en los partidos políticos, han perdido la confianza en los gobernantes".Vladímir Putin ganó las elecciones con el 87,28% de los votos, según los datos oficiales de la Comisión Electoral Central de Rusia después de procesar el 100% de los protocolos. Se trata de un resultado récord en la historia de la Rusia moderna.De acuerdo con el recuento, Nikolái Jaritónov (Partido Comunista) consiguió el 4,31% de los votos, Vladislav Davankov (Gente Nueva), el 3,85%, y Leonid Slutski (del Partido Liberal Demócrata de Rusia), el 3,2%.Las elecciones presidenciales de 2024 fueron las primeras que Rusia celebró durante tres días, del 15 al 17 de marzo, y que incluyeron la opción del voto telemático en una treintena de regiones.

