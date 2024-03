https://sputniknews.lat/20240319/biden-habria-apoyado-la-ofensiva-israeli-contra-gaza-a-sabiendas-de-ataques-contra-civiles-1149049779.html

Biden habría apoyado la ofensiva israelí contra Gaza a sabiendas de ataques contra civiles

La Administración Biden apoya a Tel Aviv con armas y recursos para su ofensiva en la Franja de Gaza, a pesar de tener conocimiento de que las Fuerzas de... 19.03.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con una investigación del periódico en la que afirmó haber consultado a más de 20 fuentes, desde el 27 de octubre de 2023 –20 días después del inicio de la guerra contra el grupo Hamás— Biden y su equipo sabían que Israel no solo bombardeaba indiscriminadamente objetivos con población civil, sino que, además, no tenía un plan para derrotar al grupo armado palestino.Públicamente, sin embargo, la Administración Biden ha estado proporcionando a Israel un apoyo sin restricciones tras los atentados del 7 de octubre, cuando militantes de Hamás asesinaron a 1.200 personas y tomaron como rehenes a unas 250 más.El mismo día de la reunión privada, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a los periodistas que Estados Unidos no imponía "líneas rojas" a la campaña militar de Israel."La reunión, de la que hasta ahora no se había informado, demuestra que las discrepancias entre las dudas internas del equipo de Biden sobre la conducta de Israel y su férreo apoyo externo surgieron mucho antes de lo que se conoce públicamente", señaló el medio.De acuerdo con The Washington Post, Biden se enfrenta ahora a un momento decisivo. Netanyahu ha declarado su intención de invadir la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde se refugian cerca de 1,5 millones de palestinos desplazados.Si Netanyahu avanza sobre Rafah sin consecuencias, dijo el senador demócrata Chris Van Hollen, Estados Unidos parecerá "irresponsable". Y añadió: "Es bueno ver los comentarios más duros del presidente. Pero la cuestión será si el presidente utiliza la influencia que tiene para exigir responsabilidades y hacer cumplir sus peticiones."Los ataques militares de Israel en Gaza han matado a más de 31.000 palestinos en el enclave de 2,3 millones de habitantes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza; mientras tanto, Naciones Unidas afirma que los niños han empezado a morir de hambre ante el riesgo de una grave hambruna.

