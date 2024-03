https://sputniknews.lat/20240319/ministro-hondureno-queremos-ser-soberanos-y-que-nuestros-socios-no-nos-consideren-su-patrio-trasero-1149061123.html

Ministro hondureño: Queremos ser soberanos y que nuestros socios no nos consideren su patrio trasero

Ministro hondureño: Queremos ser soberanos y que nuestros socios no nos consideren su patrio trasero

Sputnik Mundo

Ricardo Salgado fue uno de los observadores internacionales en las presidenciales de Rusia. El titular de la Secretaría de Planificación Estratégica de... 19.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-19T19:01+0000

2024-03-19T19:01+0000

2024-03-19T19:01+0000

honduras

américa latina

💬 entrevistas

elecciones presidenciales en rusia (2024)

rusia

centroamérica

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/13/1149060953_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5dea76d33e04149770f5f9d6049b1bb7.jpg

— Señor ministro, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos hablando con usted, aquí en Moscú, poco después de que se conocieron los resultados de las presidenciales en Rusia. Para empezar quisiera preguntar, ¿cómo evalúa usted la importancia de estas elecciones?— Pienso que el resultado de estas elecciones es muy importante para el mundo entero. No cabe duda del rol preponderante que tiene dentro del esquema político mundial la Federación de Rusia en este momento. Y además se consolida, creo yo, con el resultado, un punto de vista, una visión del mundo. Básicamente se le está dando el espaldarazo a una ruta que ha decidido una nación que es una potencia mundial. Y a todas luces, pues, los resultados tienen una gran trascendencia para todos.— ¿Qué es lo que más le impactó durante estas tres jornadas de votación, en la que usted se desempeñó como observador internacional?— Yo diría que me impresionaron varias cosas. Una es que se diera en tres jornadas. Normalmente los procesos que vi en el pasado se daban en una sola jornada. Parece que ese despliegue permite mayor participación, permite que la gente pueda tener accesos que no tiene cuando se produce en períodos cortos de tiempo. He visto procesos en los que el cierre de las urnas deja a mucha gente sin votar y mucha manipulación llega de esa manera.Luego, diría yo, las múltiples formas de ejercer el voto, incluso llevándolo a la casa de los enfermos o de las personas que así lo deseen, especialmente los adultos mayores. Y que puedo decir, el entusiasmo de la gente acudiendo a las urnas que a lo largo de los tres días pasó del 75%, lo cual es decididamente una participación elevada para cualquier estándar.— ¿Cuál es su opinión en cuanto a algunos intentos, de unos u otros actores occidentales, de deslegitimizar las elecciones en Rusia?— Bueno, yo pienso que no debemos desestimar el hecho de que la acción de los países occidentales tiene que ver mucho con su tendencia guerrerista, con su necesidad de preservar el orden, este orden prooccidental que se ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y que hoy se tambalea, sobre todo la hegemonía norteamericana.Entonces, ya hoy Rusia es parte de un conglomerado de países que está disputando el liderazgo mundial y, por supuesto, esto parece no ser del agrado, pero sobre todo no parece corresponder con los intereses de esa unipolaridad de la que disfrutaron durante algunos años, sobre todo a finales del siglo pasado. Entonces hoy sus estratagemas, sus intentos por hacer ver mal el proceso electoral ruso, no deberían cogernos por sorpresa. Básicamente creo que podemos esperar cosas peores de ellas.— ¿Como por ejemplo ...?— Cualquier cosa puede esperarse con gente que hoy patrocina con miles de millones de armas a un pueblo que están sacrificando, que está poniendo los muertos aquí nomás con ustedes o que está viendo con terrible complicidad el genocidio que se está produciendo en Gaza contra el pueblo palestino o que ha sido partícipe de tantos golpes de Estado, de tantas masacres.Es decir, los niveles de falta de escrúpulos a la hora de defender los intereses de Occidente han demostrado que no tienen límites. Así que el hecho de, en este momento, no reconocer la elección del pueblo ruso, me parece que tiene que ser algo que no tome por sorpresa a nadie.— Acerca de la relación entre Rusia y Honduras, ¿qué planes o temas se desarrollan actualmente? ¿Y qué medidas, según su opinión, es necesario implementar para reforzar los lazos entre nuestras naciones?— Bueno, hay una tendencia a mejorar sustancialmente las relaciones entre Rusia y Honduras. Esto en parte se debe a la voluntad política del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y en el punto en el que se encuentra, hay bastante todavía de discusión política para encontrar puntos en común a nivel de la política internacional. Hay interés de la parte rusa de participar en espacios como el de [la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] CELAC o como el del [Sistema de la Integración Centroamericano] SICA. Por parte nuestra estamos aplicando al Banco de los BRICS.Estamos tratando de insertar a Honduras dentro de la multipolaridad que se está dando hoy en día en el mundo y creemos que esos espacios que se han abierto desde la reunión que tuvo el canciller [de Honduras Enrique] Reina con el canciller [de Rusia Serguéi] Lavrov el año pasado en Nueva York hasta la fecha han mejorado mucho. Hoy ya existe una Cámara de Comercio e Industria Honduras - Rusia, instalada en Tegucigalpa, que está tratando acerca de productos hondureños.Nosotros, que estamos aquí, estamos buscando algunas opciones de cooperación en un amplio rango de temas como la salud, como la educación o la cooperación en el área de desarrollo tecnológico. Ese, digamos, es un campo muy fértil para para el crecimiento en las relaciones que pueden darse entre Rusia y Honduras.Honduras es un país pequeño, hoy tiene la presidencia pro témpore de CELAC, y está apostando fuerte [en su participación en esta organización]. La presidenta de la República hizo dos notas muy importantes esta semana —una sobre la situación en Haití, la otra sobre la situación en Gaza— dirigidas a las Naciones Unidas. Y pienso que tenemos muchos espacios en común con la Federación de Rusia y, por lo tanto, creo que nuestras relaciones van a crecer y se van a intensificar. Creo que lo que ahora necesitamos es llevar a la práctica muchas de estas iniciativas y creo que 2024, en eso, será un año muy fructífero realmente.— Volviendo al tema de las elecciones. Las leyes electorales en Honduras prohíben la reelección. Según su opinión, ¿podría esta norma afectar la continuidad de las políticas implementadas en el país? Y, si es así, ¿en qué medida?Bueno, en realidad hay un proyecto de continuidad que representa la política de la presidenta. Ya hay una precandidata que sigue la línea de ella, la abogada Rixi Moncada, que participará con muy buenas posibilidades de dar seguimiento a esto, porque las condiciones que tiene la oposición del país son bastante desventajosas.Debe quedar claro que nosotros tenemos dos bloques muy bien definidos. Por supuesto, está en riesgo cualquier proyecto que haga la administración actual si gana el bloque opositor, porque es un bloque de derecha conservador proclive a someterse, a estar sometido, a las políticas de Estados Unidos. A estar dentro de la égida de Estados Unidos.Y en el caso nuestro, apostamos por un mundo multipolar donde podamos existir, donde se mantenga la política de paz. La presidenta Castro ha expresado en muchas oportunidades su firme convicción alrededor de la tesis de que América Latina es un territorio de paz y debe mantenerse así. Y, por lo tanto, eso es incompatible con el guerrerismo que vemos hoy en las naciones que se alinean con Estados Unidos.— En materia de cooperación internacional, ¿con qué países han logrado las autoridades de Honduras un mayor entendimiento y nuevos vínculos en los últimos años?Bueno en los últimos dos años, yo diría que tenemos dos esferas que son importantes. Una es que se ha restablecido el vínculo estrecho de amistad con Cuba y con Venezuela, con los cuales ya tenemos programas importantes de apoyo en salud y en educación. Estamos también en relaciones con China, que finalmente en el año 2023 se anunció, a principios, nuestra ruptura con Taiwán y nuestra apertura de relaciones con la República Popular China.Nuestro impulso a partir de hace unos meses [es] con la Federación de Rusia y mantenemos abiertas las puertas para la cooperación con todo el mundo. Siempre esperamos, simplemente, que esa cooperación sea con respeto a todos los países pequeños, como decimos nosotros que somos subdesarrollados, que tenemos las condiciones que tenemos gracias a largos periodos coloniales, al sometimiento y al saqueo de nuestros recursos, etcétera.Esperamos que nuestras relaciones de cooperación sean fructíferas para nuestros pueblos, pero también que nuestros socios no nos consideren ni su patio trasero, ni nos consideren su compinche incondicional. Queremos en ese sentido ser siempre soberanos, dar nuestros pasos, y creo que en ese sentido el Gobierno de la presidenta Xiomara [Castro] ha logrado mucho, ha avanzado mucho.Y aunque desde la perspectiva de muchos países eso no se note, hay cosas que marcan hitos en la historia de Honduras. No sé cuántas veces un presidente hondureño felicitó a un presidente por una elección en Rusia, pero sí, la felicitación al presidente Putin [por parte de la mandataria hondureña] es claramente una señal de soberanía: lo hago porque no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer esto. Y eso me parece que es significativo.— ¿Cómo podría usted valorar el estado actual de la integración latinoamericana y centroamericana?— Bueno, yo creo que la integración no camina a la velocidad que quisiéramos que caminara. En la primera década de este siglo tuvimos gobiernos progresistas que avanzaron, se integraron, pero luego vino una oleada de golpes de Estado que comenzó en Honduras en el 2009 y que después continuó con la persecución jurídica de presidentes. Sacaron a [la entonces presidenta de Brasil] Dilma Rousseff. Después, para que no fuera presidente, a [Luiz Inacio] Lula [da Silva] lo tuvieron dos años en la cárcel. Se ha perseguido a Cristina Kirchner. El mismo [ex]presidente [de Honduras Manuel] Zelaya fue sometido a una infinidad de juicios, muchos de sus funcionarios también.Entonces es importante que nos demos cuenta de que todos los procesos tienen contraprocesos, porque tienen oposición y esas oposiciones permanecen activas. Tienen patrocinios, se organizan en ONGs y además tienen, normalmente, todo el apoyo de los sectores más conservadores de Estados Unidos. Y entonces eso quiere decir que ningún proceso nuestro es irreversible.Al contrario, deberíamos aprender del hecho de que en 2019 había un Grupo de Lima que estaba con toda la intención de destruir el proceso venezolano y, dos o tres años después, dejó de existir simplemente porque todos los pueblos votaron en contra de los Gobiernos que estaban en el Grupo de Lima. Entonces, si aprendemos las lecciones que nos da la historia, seguramente vamos a poder avanzar cada vez más, afianzando pequeños grandes pasos en la integración.— Según un informe del Banco Central de Honduras, la economía de su país creció más de 3% el año pasado, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son los sectores que más han contribuido a este crecimiento?— Bueno, hay cosas que yo creo son fundamentales para el crecimiento del año pasado y que está previsto que se mantenga o crezca un poquito este año y el siguiente. Es simplemente que existe la percepción de mayor seguridad sobre el terreno, sobre el que están pisando las personas. Estoy hablando tanto del inversionista extranjero como de los inversionistas nacionales. Durante los dos años del gobierno de la presidenta Castro se ha impulsado la inversión pública, esto se traduce en inversión en infraestructura que genera trabajo, que mueve la economía. Eso es fácilmente perceptible para nosotros que vivimos en Honduras.Uno de los grandes problemas que tenemos es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con EEUU. Nosotros importamos prácticamente el 90% de todo lo que consumimos de alimentos. El año pasado, por primera vez —esto por dar una señal— dejamos de importar frijoles. Nosotros consumimos frijoles, es parte de la dieta nuestra, pero por primera vez en décadas se sembraron en el país y se cosecharon todos los granos que consumió la gente en el país. Por lo tanto, no gastamos divisas en importar.Entonces, pequeños cambios en algunos sectores han resultado clave. Sobre todo en la parte de la soberanía alimentaria, que sigue impulsándose a través de programas como El Bono Tecnológico, que consiste en entregar a productores fertilizantes, semillas, mejoradas y también ayudas para que aprendan, para que lleguen a mejores prácticas en la producción agrícola. Eso ha facilitado y también ha incrementado la actividad económica.— Uno de los mayores desafíos de Honduras es el tema de la seguridad pública. En el vecino El Salvador, la estrategia de las autoridades ha logrado reducir notablemente la tasa de homicidios hasta convertirla, según el Gobierno de Bukele, en el "país más seguro de toda Latinoamérica". ¿En qué medida, según su opinión, es útil esta experiencia para Honduras?— Bueno, yo pienso que cada quien debe tomar las medidas que corresponden a su realidad y que son, además, consecuentes con su forma del mundo. Para nosotros no es posible aplicar políticas represivas que violenten la condición humana.Nosotros fuimos sometidos durante toda la dictadura de 12 años. Fuimos sometidos a persecución, a represiones, etcétera. Así que hoy, la defensa de los derechos humanos es algo fundamental para el Gobierno de Honduras. Y aún así tenemos algunos resultados significativos. Estamos muy lejos de aquella Honduras que por el 2013 tenía dos de las ciudades más violentas del mundo en los primeros tres puestos. Tegucigalpa y San Pedro Sula tenían por encima de los 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos un índice alto todavía, de 32 por cada 100.000 habitantes, pero se sigue trabajando. Estamos modernizando, profesionalizando la Policía, la parte investigativa.Creemos fundamentalmente que la seguridad de una sociedad la conquistan los ciudadanos. Los ciudadanos deben volver a la calle. Si usted está en Honduras, usted se va a dar cuenta que hay un montón de muros, que hay un montón de cercos, de portones, porque empezamos a vivir en una sociedad que le tiene miedo a su vecino, que le tiene miedo a su prójimo. Y lo que nosotros queremos es que todos aprendamos a recuperar la calle, a recuperar esa tranquilidad que significa coexistir, convivir con todas las personas.— Hacia el futuro, ¿qué estrategias estima deseables para desarrollar y para que se siga apostando por el crecimiento de Honduras en materia económica y social?— Bueno, yo creo que Honduras, en principio, debe fortalecer la capacidad de su Estado. Porque el Estado que tenemos hoy es un Estado enano, deficitario, que recién en esta administración tuvo inversión en el área social. En los Gobiernos anteriores, a la inversión social le decían "gasto social" y ya en el lenguaje nos encontramos con una dificultad.La otra cuestión, que nosotros pensamos que es fundamental, es que salgamos de nuestra condición deficitaria, porque hoy somos un país que tiene que buscar regularmente dinero para poder ajustar lo que ocupa de presupuesto hacia el final del año. Para eso, y esta es una ecuación sencilla para poder encontrar un punto de equilibrio, tiene sencillamente que producir dinero de alguna manera, producir bienes. Eso se logra en la inversión, y en inversiones masivas.Hoy día tenemos proyectos interesantes, como un ferrocarril interoceánico, que es del cual se está hablando que provocará discusión. Hay una intensificación en el desarrollo de toda la infraestructura. Honduras tiene una posición geográfica muy ventajosa en términos de comercio y eso nos da para más. El otro paso esencial, creo yo, es lo que hoy estamos planteando, lo que es impulsar el desarrollo de las condiciones materiales de existencia de las personas.Hoy nosotros pensamos que hay que poner el ser humano en el centro y hay que invertir en el ser humano. Hay que poner dinero en la calidad de seres humanos que estamos creando, para que podamos ver con optimismo cómo las nuevas generaciones son capaces de crear un país, no que salió del atolladero en el que nos dejaron —porque nos dejaron en un atolladero— sino que es capaz de superarse a potencialidades que hoy simplemente nos resulta difícil incluso imaginar.

https://sputniknews.lat/20240318/la-casa-blanca-sobre-el-triunfo-de-putin-hemos-tenido-que-lidiar-con-esa-realidad-en-todo-momento-1149047107.html

https://sputniknews.lat/20240316/bolivia-y-honduras-firman-un-acuerdo-de-libre-visado-entre-los-dos-paises-1149012696.html

https://sputniknews.lat/20240116/puede-el-metodo-bukele-aplicarse-en-otros-paises-de-america-latina-1147358301.html

honduras

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daria Yuryeva

Daria Yuryeva

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daria Yuryeva

honduras, 💬 entrevistas, elecciones presidenciales en rusia (2024), rusia, centroamérica