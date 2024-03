https://sputniknews.lat/20240319/pekin-estaria-negociando-con-hamas-una-posible-solucion-para-gaza--1149071880.html

Pekín estaría negociando con Hamás una posible solución para Gaza

Recientemente un exembajador chino se reunió en Catar con un jefe del grupo palestino Hamás para platicar sobre el conflicto en la Franja de Gaza y el futuro... 19.03.2024, Sputnik Mundo

Según publica el diario británico The Times, Wang Kejian, exembajador chino en el Líbano, se reunió con Ismail Haniyeh, jefe político de Hamás, para dialogar acerca del actual conflicto que ha dejado más de 31.000 muertos en Gaza y unos 1.200 fallecidos en el país hebreo. De parte de Pekín no hubo mucha información sobre el encuentro más que una breve declaración de que ambos hombres "intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto de Gaza y otras cuestiones".En tanto, Hamás si dio a conocer más detalles, como que el representante chino expresó su deseo de mantener relaciones con el movimiento islamista, al que consideró "parte del tejido nacional palestino".A través de un comunicado, el grupo también reveló que Wang había pedido un Estado palestino independiente y la retirada israelí de la Franja de Gaza, a lo que se opone el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien insiste en seguir adelante con su ofensiva a pesar de las víctimas civiles y a pesar de que no tiene un plan claro para evacuar las zonas afectadas. Esta es la primera vez que un funcionario chino se reúne con un representante de Hamás desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre pasado, ya que desde esa fecha, China se había mantenido al margen de ambas partes en conflicto.Hasta ahora, China solo había condenado algunos ataques de Israel contra civiles en Gaza, donde la devastación y la hambruna son la estampa cotidiana, mientras en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue trabada una resolución que pida un alto el fuego definitivo.

