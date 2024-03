https://sputniknews.lat/20240319/rey-macron-i-el-delirante-rusia-no-debe-ganar-trump-no-ganara-y-enviar-muchachos-a-odesa-1149063483.html

'Rey Macron I el delirante': "Rusia no debe ganar", "Trump no ganará", y "enviar muchachos a Odesa"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país desplegará militares en la ciudad de Odesa para seguir apoyando a Ucrania, según reveló el... 19.03.2024, Sputnik Mundo

Tarotista MacronCon aires de Napoleón resucitado, durante una reunión que mantuvo con un grupo de invitados en el Palacio del Elíseo y al admitir el deterioro que están sufriendo las fuerzas ucranianas, Macron declaró con suficiencia: "De todos modos, el año que viene tendré que enviar a algunos muchachos a Odesa".Esta afirmación del jefe de Estado francés suena como una expresión de deseo, según el director de Dossier Geopolítico Carlos Pereyra Mele. "La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿a cuál Odesa van a ir, a la Odesa que controla Ucrania, o a la Odesa que controla la Federación de Rusia?", ironiza el experto."Hasta el día de la fecha no hay un solo día en los medios de comunicación, a pesar de la censura, que demuestren que Ucrania tiene alguna posibilidad de enfrentar exitosamente a las fuerzas de la Federación de Rusia. Ha perdido Bajmut, Advéyevka, las aldeas que las rodean, y cada día que pasa las informaciones que vienen, fundamentalmente del país que es jefe de la OTAN, me refiero a EEUU, a través de sus voceros semioficiales, como el Washington Post, el New York Times, etc. Todos informan de la tremenda incapacidad ucraniana de poder cubrir las bajas que han tenido durante la contraofensiva y de este período de derrotas tras derrotas", señala el experto.Mientras, en una entrevista que concedió a la televisión nacional, Macron mostró su catadura imperialista y monárquica: "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra", para afirmar a renglón seguido que el conflicto en Ucrania es "existencial" para su país y para toda Europa, y al mismo tiempo reiteró su posición de "no descartar" el envío de tropas francesas a Ucrania.Entonces, llegó el momento oráculo de Macron. Cuando le preguntaron si Trump podría desempeñar el papel de mediador y mantener un diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin, el galo echó el resto: "Por lo que sé, no creo que Donald Trump llegue a ser presidente de EEUU"."O Macron es un tarotista, tira las cartas y sabe lo que va a pasar en el futuro, o evidentemente, como se dice acá [en Argentina] a los que tienen problemas cerebrales, 'está sacado'. Porque hacer declaraciones sobre las posibilidades de que triunfe, o no triunfe, un candidato de EEUU para unas elecciones que se van a realizar en noviembre, y que además no hay una sola encuesta en EEUU que diga que, si se realizan hoy las elecciones, Donald Trump no gana por 15 puntos de diferencia sobre Joe Binden. La verdad es que [las de Macron] son unas declaraciones totalmente fuera de lugar y carentes de fuentes concretas y serias para decir semejante cosa", sentencia Pereyra Mele.

