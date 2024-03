https://sputniknews.lat/20240319/una-apuesta-por-el-litio-sheinbaum-presenta-su-plan-energetico-para-mexico-1149049200.html

Una apuesta por el litio: Sheinbaum presenta su plan energético para México

Sputnik Mundo

La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, comentó que la empresa paraestatal Pemex podría participar en la producción de litio y... 19.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-19T00:48+0000

2024-03-19T00:48+0000

2024-03-19T00:48+0000

américa latina

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

méxico

pemex

comisión federal de electricidad (cfe)

morena

elecciones presidenciales en méxico (2024)

litio

"Pemex también, como otras empresas petroleras, puede participar en la explotación del litio, por ejemplo, y en la producción de energía térmica y eléctrica con fuentes renovables de energía", dijo Sheinbaum al presentar su propuesta en materia de energía en la Ciudad de México."Pemex va a seguir siendo y será la empresa de todas y todos los mexicanos", dijo Sheinbaum en el evento, que contó con la participación del dirigente histórico de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a la presidencia, hijo del general Cárdenas, y quien ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno de López Obrador, aunque no de abierto rompimiento.La candidata presidencial de Morena no dio más detalles sobre su proyecto de involucrar a Pemex en la producción de este mineral, esencial para la fabricación de baterías eléctricas, pero la propuesta contradice la política del presidente Andrés Manuel López Obrador cuya Administración creó una empresa estatal para la explotación del litio en México.En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Sheinbaum planteó que reforzará la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica en al menos el 54%.En lo que se refiere a la generación de electricidad privada, dijo que se mantendrá en el 46% y se establecerán "reglas claras" que generen certeza y tengan como fin mayor "el desarrollo del país, el proceso de industrialización, pero sobre todo el bienestar de la nación". "De no ser así, CFE tiene que asumir toda la responsabilidad", advirtió Sheinbaum.La candidata oficialista señaló que su política en materia energética se centrará en la utilización de energías renovables a través del impulso y la creación de plantas fotovoltaicas, eólicas, hídricas, geotérmicas y de hidrogeno verde, además de la promoción para la instalación de paneles solares en techos de vivienda, afín de fortalecer la soberanía energética y también mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.La aspirante a la presidencia de México dijo que su proyecto en materia energética buscará seis objetivos que incluyen lograr la soberanía, el hecho de que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios, además de una participación clara del sector energético en finanzas públicas con una deuda "razonable".Asimismo, indicó que buscará la disminución de la intensidad energética; es decir, que aun cuando aumente el PIB, el consumo de energía no se incremente a la misma velocidad e incluso pueda disminuir.Otros objetivos son lograr la accesibilidad de toda la población a la luz eléctrica, gas y fuentes de energía para cubrir sus necesidades básicas, ampliando la cobertura y con precios accesibles, la disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero y la atención zonas rurales donde aún se consume leña.También que la producción de petróleo se mantendrá en 1,8 millones de barriles diarios y que toda la producción para satisfacer una demanda superior deberá ser absorbida fuentes renovables.

méxico

2024

claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, méxico, pemex, comisión federal de electricidad (cfe), morena, elecciones presidenciales en méxico (2024), litio