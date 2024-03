https://sputniknews.lat/20240320/ahora-es-eeuu-el-que-podria-cortar-los-fondos-a-la-agencia-de-la-onu-para-los-palestinos-1149093329.html

Ahora es EEUU el que podría cortar los fondos a la agencia de la ONU para los palestinos

Ahora es EEUU el que podría cortar los fondos a la agencia de la ONU para los palestinos

20.03.2024

Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos prohibiría el apoyo financiero a la UNRWA en virtud de un acuerdo de gasto que está a punto de convertirse en ley, según dijeron a The New York Times dos personas familiarizadas con el plan.La prohibición forma parte de una ley de gasto masivo negociada por los legisladores y la Casa Blanca que se espera que sea aprobada por el Congreso este fin de semana, y se presenta en medio de acusaciones, aún sin probar, de que algunos empleados de la agencia eran colaboradores del grupo palestino Hamás.Estados Unidos ha pagado la mayor parte del presupuesto global de la agencia, incluidos 370 millones de dólares en 2023.La suspensión está prevista hasta marzo de 2025, agrega The New York Times, y representaría una ampliación de la pausa en la financiación que la Casa Blanca y legisladores demócratas y republicanos apoyaron después de que Israel acusara en enero que trabajadores de la UNRWA participaron en el ataque de Hamás en territorio israelí del pasado 7 de octubre.Estados Unidos no es el único país que ha pausado el financiamiento a la agencia de la ONU que proporciona ayuda a los palestinos de Gaza. Canadá, Suecia, Dinamarca, Islandia y Australia suspendieron la financiación a la agencia tras hacerse públicas las acusaciones de Israel en enero, pero recientemente han dicho que la renovarán.En contraste, el Gobierno de Japón, uno de los principales donantes de UNRWA, anunció el 18 de marzo que no piensa reanudar sus donaciones que suspendió a finales de enero hasta que se completen las investigaciones en curso sobre esta agencia.Mientras varios países occidentales han suspendido sus donaciones, el 20 de marzo, Arabia Saudita anunció una dotación de 40 millones de dólares para la agencia de la ONU, coincidiendo con la visita al reino árabe del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.A principios de marzo, la Comisión Europea anunció que reanudaría los pagos de la Unión Europea a la UNRWA. Se transferirán 50 millones de euros, y más adelante este año se transferirán otros 32 millones de euros en dos tramos.En febrero, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo estar horrorizado por las gravísimas acusaciones que implican a varios miembros del personal de UNRWA en los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel y activó inmediatamente una investigación por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU.De igual forma, la ONU informó que de las 12 personas implicadas, UNRWA identificó y rescindió inmediatamente los contratos de diez, y se ha confirmado la muerte de otras dos.Además, Guterres hizo un llamamiento a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones para que, al menos, garanticen la continuidad de las operaciones de UNRWA, puesto que al menos dos millones de personas en Gaza dependen de la ayuda crítica de UNRWA.

