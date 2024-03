https://sputniknews.lat/20240320/detienen-a-16-policias-que-actuaban-como-escoltas-de-un-mafioso-de-rio-de-janeiro-1149087213.html

Detienen a 16 policías que actuaban como escoltas de un mafioso de Río de Janeiro

américa latina

brasil

mafia

Según medios como G1, fueron detenidos 16 agentes de la Policía Militar, que fueron denunciados por pertenencia a la organización criminal. Las autoridades movilizaron a 200 agentes y cumplen 20 órdenes de prisión (18 contra policías, una contra un policía penal y otra contra un sospechoso que no es policía). Andrade es uno de los líderes del llamado jogo do bicho (juego del animal), una mafia que nació alrededor de una especie de lotería ilegal y que fue creciendo hasta dominar amplios territorios a base de amenazas, extorsión y violencia. Andrade llegó a ser detenido en el año 2022 después de que una investigación demostrara que su organización pagaba sobornos a policías civiles y comisarías especializadas para que permitiesen las actividades ilegales. Ese mismo año consiguió que la Justicia le concediera la libertad provisional con el uso de tobillera electrónica. Andrade, igual que otros capos del "jogo do bicho", es uno de los principales financiadores de las escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro, algo que usan para blanquear dinero y ganar reconocimiento social.

brasil

brasil, mafia