"Juego político": ¿qué busca la UE con imponer un arancel al grano ruso, pero no al ucraniano?

La Comisión Europea busca imponer un arancel al grano de Rusia y Bielorrusia, informa 'Financial Times', con el objetivo de "tranquilizar a los agricultores... 20.03.2024, Sputnik Mundo

"Se espera que la Comisión Europea imponga en los próximos días un arancel de 95 euros por tonelada al grano procedente de Rusia y Bielorrusia", informó el Financial Times, citando fuentes. Además, se impondrán aranceles a las semillas oleaginosas y sus derivados, añade el diario.Los aranceles sobre las importaciones de grano ruso no serán un gran problema para los exportadores rusos, indica a Sputnik Borís Shmeliov, director del Centro de Investigación Política del Instituto de Economía de la Academia Rusa de las Ciencias.En sus palabras, por lo tanto, el hecho de que introduzcan estos aranceles "no tiene una importancia fundamental para nosotros". La situación con la posible introducción de aranceles sobre el aceite vegetal y las semillas oleaginosas es más grave, pero no mucho, continuó."Los aranceles sobre las semillas oleaginosas y el aceite de girasol son un reto mayor, pero incluso en este caso, creo que saldremos adelante. Porque nuestros principales mercados son Turquía, Oriente Medio, Asia y África. No vendemos semillas oleaginosas ni aceite en los mercados europeos en cantidades muy grandes", explica Shmeliov.La esperada decisión de la Comisión Europea parece más bien una cuestión política destinada a apaciguar a los granjeros europeos, declaró el experto.Mientras tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo prorrogaron hasta junio 2025 la suspensión de los aranceles y las cuotas de exportación de productos agrícolas ucranianos a la Unión Europea (UE). La suspensión actual expira el 5 de junio de 2024, y la nueva normativa entrará en vigor inmediatamente después de dicha fecha de expiración, según el comunicado.La decisión de suspender los derechos y contingentes sobre las importaciones procedentes de Ucrania se introdujo en 2022. Los agricultores de los países de la UE fronterizos con Ucrania se opusieron a la propuesta e iniciaron acciones de protesta. En particular, en Polonia bloquearon carreteras, autopistas y autovías. Los agricultores protestan no solo contra el grano ucraniano, sino también contra la llamada política verde de la UE, es decir, las disposiciones de la política medioambiental de la comunidad política.

